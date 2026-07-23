Préstamos Pensionados IMSS: ¿Cuánto Dinero Puedes Solicitar y Cómo? Requisitos

¿Necesitas dinero extra para solventar un gasto emergente? El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece préstamos para pensionados en 2026. Y en N+ te decimos qué piden y cómo puedes solicitarlo paso a paso.
La dependencia a cargo de Zoé Robledo indica que la solicitud del préstamo se hace a cuenta de tu pensión, es decir que se descontará de la cantidad que percibes mensualmente. Y lo más importante, debes pagar el total en un plazo no mayor a un año.
Pero, ojo, porque el IMSS ha recalcado que aquellas personas que ya han solicitado préstamos con anterioridad, sólo podrán solicitar uno nuevo luego de tres meses y tras haber liquidado el total.
¿Cuánto presta el IMSS a los pensionados en 2026? Así se calcula
Si estás interesado en este beneficio para pensionados del IMSS debes cerciorarte que tu pensión esté vigente y acredites que recibes el pago mínimo desde tres meses atrás.
Como el monto que te prestará el Instituto depende de tu pensión, éste no puede ser mayor al 30 por ciento del total mensual que recibes de pensión. Ya considerando otros descuentos.
Los montos responden a las siguientes fórmulas:
Si tu pensión es mayor al salario mínimo, el monto del préstamo será hasta del 30 por ciento de la cuantía anual, sin que rebase un tope equivalente a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización Vigente (UMA).
Si tu pensión es menor al salario mínimo, el monto del préstamo será del 25 por ciento de la cuantía anual, sin que rebase el tope establecido.
De modo que antes de hacer la solicitud, vale la pena que hagas el cálculo del monto que puedes obtener bajo esta modalidad. Aquí te compartimos cuál es el valor de la UMA en 2026.
La respuesta a la petición es inmediata, y al hacer el trámite te informarán los descuentos mensuales correspondientes, así como el tiempo que tienes para cubrir el total del monto prestado.
¿Quiénes sí pueden pedir un préstamo para pensionados del IMSS?
Ahora que sabes el monto que podrías recibir, debes verificar si estás entre los candidatos a este beneficio con homoclave IMSS-01-015, pues no todos los pensionados pueden aplicar.
Este beneficio sólo lo pueden solicitar los pensionados del IMSS que están bajo el Régimen 73, es decir la Ley del Seguro Social de 1973. Ya sea por Invalidez y Vida (Pensión Definitiva), Riesgos de Trabajo (Pensión Definitiva), Cesantía en Edad avanzada y Vejez.
Además, debes cumplir las siguientes condiciones:
La pensión debe estar vigente.
Debes acreditar la antigüedad mínima de tres meses como pensionado del IMSS.
El descuento mensual con motivo del préstamo, ya considerando otros descuentos, no debe ser mayor al 30 por ciento del monto mensual de tu pensión.
¿Cómo pedir un Préstamo para Pensionados del IMSS en 2026? Requisitos
Una vez que has comprobado que estás entre los posibles candidatos y te has resuelto a solicitar un préstamo para pensionados del IMSS en 2026, debes presentarte en tu Unidad de Medicina Familiar o en la Subdelegación de Adscripción para hacer la solicitud, en un horario de 08:00 a 15:00 horas.
El Instituto indica que la respuesta a la petición es inmediata, y será en ese momento cuando te den a conocer los descuentos mensuales correspondientes y el tiempo en el que debes liquidar el préstamo.
El único requisito que debes presentar al realizar el trámite va en copia simple para el expediente y original y copia certificada para cotejo: Identificación oficial vigente con fotografía, puede ser cualquiera de las siguientes:
Credencial del INE.
Pasaporte expedido por la SRE.
Cartilla del Servicio Militar Nacional, emitida por la Sedena.
Credencial ADIMSS.
Carta de Naturalización.
Documento con fotografía y forma, expedido por la alcaldía de residencia del interesado.
En caso de dudas, puedes llamar al teléfono 800 623 23 23, desde cualquier estado de México o acudir directamente al IMSS.