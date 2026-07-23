Préstamos Pensionados IMSS: ¿Cuánto Dinero Puedes Solicitar y Cómo? Requisitos

¿Necesitas dinero extra para solventar un gasto emergente? El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece préstamos para pensionados en 2026. Y en N+ te decimos qué piden y cómo puedes solicitarlo paso a paso.

La dependencia a cargo de Zoé Robledo indica que la solicitud del préstamo se hace a cuenta de tu pensión, es decir que se descontará de la cantidad que percibes mensualmente. Y lo más importante, debes pagar el total en un plazo no mayor a un año.

El ISSSTE también ofrece préstamos en 2026, y en una nota previa ya te explicamos cuáles son los requisitos para solicitar este apoyo.

Pero, ojo, porque el IMSS ha recalcado que aquellas personas que ya han solicitado préstamos con anterioridad, sólo podrán solicitar uno nuevo luego de tres meses y tras haber liquidado el total.