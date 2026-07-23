Economía

Préstamos Pensionados IMSS: ¿Cuánto Dinero Puedes Solicitar y Cómo? Requisitos

Si eres pensionado y necesitas un dinero extra para solventar tus gastos, puedes solicitar un préstamo a cuenta de tu Pensión, te decimos cómo funciona

Préstamos Pensionados IMSS 2026. Quiénes pueden solicitar, requisitos y monto¿Eres pensionado del IMSS? Así puedes solicitar un dinero extra para solventar gastos en 2026. Conoce los requisitos y montos. Foto: Cuartoscuro.

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