Feria del Empleo 2026 en Puebla: Más de 800 Vacantes y Ofertas en el Extranjero

¿Buscas trabajo en Puebla? Este 24 de julio se llevará acabo una Feria del Empleo 2026 en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan en donde ofertaran más de 800 vacantes.

Carlos Armando Popoca, Director del Servicio Nacional de Empleo en Puebla, dio a conocer que habrán 27 empresas con más de 800 ofertas laborales presenciales y más de 3000 en bolsa de trabajo, además habrán dos módulos de movilidad laboral con dos ofertas laborales para el extranjero.

Las vacantes ofrecen todas las presentaciones de ley como seguridad social, derecho a vivienda y salarios competitivos, los cuales irán de los nueve mil 600 pesos hasta los 40 mil pesos, de acuerdo a Carlos Armando Popoca.

En Puebla, abren vacantes para trabajar en Alemania y Estados Unidos

Esta ocasión, el Servicio Nacional de Empleo cuenta con vacantes para desempeñarse en el extranjero: Una es para trabajadores de la salud, en este caso enfermería para Alemania, pero también abrieron la oferta laboral para jornaleros en Estados Unidos.

El Director del Servicio Nacional de Empleo en Puebla mencionó detalles sobre las Visas y la seguridad en este tipo de trabajos, esto mencionó: "Todo el visado es de trabajo, todos los puestos son seguros por qué se hacen a través en coordinación con el Gobierno del Estado con Federal para garantizar que todos nuestros trabajadores y trabajadoras tengan la garantía de un empleo digno.

Requisitos que piden en la Feria del Empleo 2026 de Puebla

Para estos puestos además de la identificación con fotografía vigente, currículum vitae y solicitud de empleo; también requerirá pasaporte, iniciar el reclutamiento y concluirlo de forma virtual.

Los perfiles contemplados para estas vacantes de trabajo van desde personas con escolaridad básica hasta profesionistas con título universitario.

La Feria del Empleo será este 24 de julio de 2026 de 9:00 am a 2:00 pm con más de 800 vacantes en el Auditorio de la Presidencia de San Pablo Xochimehuacan en la ciudad de Puebla.

Con información de N+

MCS