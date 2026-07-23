Economía

Feria del Empleo 2026 en Puebla: Más de 800 Vacantes y Ofertas en el Extranjero

Se llevará acabo la Feria del Empleo 2026 en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan este 24 de julio de 2026, esto debes saber.

800 vacantes en la Feria del Empleo en San Pablo Xochimehuacan de Puebla.Feria del Empleo en San Pablo Xochimehuacan de Puebla. Foto: Pexels | Ilustrativa

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Oportunidades laborales en Puebla: Feria del Empleo 2026 con más de 800 vacantes y ofertas en el extranjero. Infórmate y participa este 24 de julio.

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