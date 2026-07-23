Revisión del T-MEC: Claudia Sheinbaum se Reúne con Jamieson Greer en Palacio Nacional Hoy

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió hoy, 23 de julio de 2026, con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, en Palacio Nacional, en el marco de la revisión del T-MEC.

El representante comercial de Estados Unidos llegó a Palacio Nacional alrededor de las 10:00 horas de hoy, para el encuentro con la mandataria.

Alrededor de las 11:30 horas, Jamieson Greer salió de Palacio Nacional, luego de finalizar la reunión con la presidenta Sheinbaum.

Tras una reunión de al menos una hora y media, el funcionario estadounidense se dirigió a la Secretaría de Economía, donde se encontrará con las delegaciones de México y Estados Unidos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Recibe a Jamieson Greer, Representante Comercial de EUA en Palacio Nacional

Tercera ronda de negociaciones por el T-MEC

Jamieson Greer está de visita en México desde el miércoles y permanecerá en nuestro país hasta este viernes, por la tercera ronda de negociaciones del T-MEC, encabezada por Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía.

En la tercera reunión por el T-MEC, los equipos técnicos de México y Estados Unidos abordarán temas relacionados con los aranceles al acero, el aluminio y la industria automotriz, así como seguridad económica, empleo, agricultura y servicios de pagos electrónicos.

Desde el martes, la delegación de México inició los trabajos de la tercera ronda de negociaciones por el T-MEC con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Cabe destacar que el Gobierno estadounidense rechazó extender el T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, por otros 16 años y propuso revisiones anuales hasta 2036.

Reglas de origen, punto clave para renovación del T-MEC

El miércoles, Jamieson Greer compareció ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, donde habló de la importancia de las reglas de origen en las negociaciones para la renovación del T-MEC, para evitar que terceros países se beneficien en exceso con la futura versión del tratado comercial entre los tres países.

Greer dijo que algunas cuestiones “requieren más tiempo para abordarse” y subrayó que Estados Unidos quiere “que las reglas de origen del T-MEC sean muy sólidas para incentivar la producción en América del Norte, en lugar de otras regiones que cuentan con un gran exceso de capacidad o que incurren en prácticas ajenas a las reglas del mercado. Sin embargo, desarrollar estas normas lleva tiempo”.

RMT