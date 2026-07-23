Economía

Revisión del T-MEC: Claudia Sheinbaum se Reúne con Jamieson Greer en Palacio Nacional Hoy

México es la sede de la tercera ronda de negociaciones en el marco de la revisión del T-MEC

Jamieson Greer a su llegada a Palacio Nacional hoy, 23 de julio 2026.Jamieson Greer a su llegada a Palacio Nacional hoy, 23 de julio 2026. Foto: Reuters

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Revisión del T-MEC: Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer abordan temas clave como aranceles y seguridad económica. Descubre los detalles de esta importante negociación.

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