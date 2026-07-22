Economía

"Toyota Se Viene a EUA, Todos Se Están Yendo de Canadá, de México": Trump

El presidente de Estados Unidos confirmó durante un evento en una preparatoria en Georgia

Trump Confirma Salida de Toyota de MéxicoAP

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Toyota se va de México a EE.UU. según Trump. La nueva planta en Texas será la más grande del mundo. ¿Cómo impactará esto en la economía regional?

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