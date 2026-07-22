"Toyota Se Viene a EUA, Todos Se Están Yendo de Canadá, de México": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó que Toyota deja México para trasladar su planta a territorio estadounidense.

En un evento en una preparatoria en Georgia, dijo:

"Toyota acaba de anunciar que se va de México y que vienen aquí; van a construir la planta más grande del mundo"

En referencia a la nueva época dorada que su gobierno ha impulsado, aseguró que todos están regresando.

"Todos se están yendo de Canadá, se están yendo de México. Vienen de Alemania, Japón y Corea del Sur; vienen de todas partes".

El anuncio de la salida de Toyota Motor Corp se dio a conocer el pasado 6 de julio de 2026, cuando anunció que ⁠construirá una nueva planta de automóviles de 3 mil 600 millones de dólares en Texas y trasladará parte de la producción de camionetas de México a ​Estados Unidos.

La producción que se trasladará a Texas es su camioneta Tacoma de tamaño medio, la cual se fabrica en Baja California, aunque seguirá fabricando ⁠camionetas Tacoma en su planta de Guanajuato.

Se prevé que la nueva línea entre en operación en 2030 generando 2 mil empleos en Texas.