"Toyota Se Viene a EUA, Todos Se Están Yendo de Canadá, de México": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó que Toyota deja México para trasladar su planta a territorio estadounidense.
En un evento en una preparatoria en Georgia, dijo:
"Toyota acaba de anunciar que se va de México y que vienen aquí; van a construir la planta más grande del mundo"
En referencia a la nueva época dorada que su gobierno ha impulsado, aseguró que todos están regresando.
"Todos se están yendo de Canadá, se están yendo de México. Vienen de Alemania, Japón y Corea del Sur; vienen de todas partes".
El anuncio de la salida de Toyota Motor Corp se dio a conocer el pasado 6 de julio de 2026, cuando anunció que construirá una nueva planta de automóviles de 3 mil 600 millones de dólares en Texas y trasladará parte de la producción de camionetas de México a Estados Unidos.
La producción que se trasladará a Texas es su camioneta Tacoma de tamaño medio, la cual se fabrica en Baja California, aunque seguirá fabricando camionetas Tacoma en su planta de Guanajuato.
Se prevé que la nueva línea entre en operación en 2030 generando 2 mil empleos en Texas.