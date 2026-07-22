Sheinbaum Confirma Reunión con Jamieson Greer ante Revisión del T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que tendrá una reunión con Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos de América (EUA), en el marco de las negociaciones bilaterales sobre la revisión conjunta del tratado comercial T-MEC.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 22 de julio de 2026, la mandataria nacional dio a conocer que recibirá al funcionario mañana 23 de julio en Palacio Nacional.

“El jueves voy a recibir al embajador Greer en Palacio Nacional; en la mañana, todavía no tengo la hora, pero en la mañana”, indicó.

¿Hay riesgo de aranceles?

Al ser cuestionada si hay riesgo de nuevos aranceles para México, ante las declaraciones previas de Greer de que alistan dicha medida para 60 países, la mandataria dijo que la semana pasada la Secretaría de Economía tuvo una audiencia para dar los argumentos de por qué no debe haber mayores aranceles al país.

“Estamos esperando, tuvo audiencia la Secretaría de Economía la semana pasada, para dar todos los argumentos de por qué no debe mayores aranceles a México, pero vamos a esperar”, sostuvo.

Sheinbaum recordó que esa aplicación de aranceles referida por EUA es una nueva forma llamada 301, un esquema de sanción como el de aranceles recíprocos que en su momento propuso el presidente Donald Trump.

“Fue el esquema de aranceles recíprocos; en esos aranceles México no estaba porque previamente se habían aplicado a todos los productos que no pasan por el tratado comercial”, explicó.

Tercera ronda de negociaciones

Ayer inició en territorio nacional la tercera ronda de negociaciones México-EUA sobre la revisión conjunta del T-MEC.

El titular de Economía, Marcelo Ebrard, dio la bienvenida a una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que visita México.

Y según información de la Secretaría de Economía, las conversaciones se llevarían a cabo a nivel de equipos técnicos.

Ebrard dijo que para México la prioridad es mantener la ventaja arancelaria sobre el resto de los países del mundo, la cual le ha permitido consolidarse como el mayor exportador a Estados Unidos, en beneficio de trabajadoras y empresas asentadas en el país.

Temas podrían postergarse

Por otra parte, Jamieson Greer dijo en una audiencia, previo a su visita a México, que se ha avanzado con toda la celeridad posible en negociaciones del T-MEC, pero señaló que temas como reglas de origen, laborales y de medio ambiente podrían postergarse hasta 2027.

“Queremos que reglas de origen del T-MEC sean muy sólidas para incentivar producción en América del Norte”.

Adicionalmente, dijo esperar que se alcancen algunos acuerdos provisionales con Canadá y México antes de fin de año.

SPB