Economía

Sheinbaum Confirma Reunión con Jamieson Greer ante Revisión del T-MEC

La presidenta de México da a conocer fecha de reunión con el representante comercial estadounidense

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Foto: Presidencia de la República

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Sheinbaum confirma reunión con el representante comercial de EUA, Jamieson Greer, para revisar el T-MEC. ¿Qué significa esto para la economía mexicana? Infórmate aquí.

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