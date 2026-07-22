Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 21 de Julio 2026: Premios y Ganadores Sorteo Mayor 4021

La Lotería Nacional de hoy 21 de julio de 2026 dedica los billetes del Sorteo Mayor 4021 al Día del Perro. Y si compraste un "cachito" o una serie completa para participar por el Premio Mayor de 21 millones de pesos, en N+ te damos a conocer los resultados del Sorteo de la Lotería Nacional de este martes.

Será en punto de las 20:00 horas cuando los "Niños Gritones" salgan al escenario del Teatro Lotería Nacional de Ciudad de México (CDMX) para sacar de las urnas los números que han resultado premiados esta noche.

La Lotería Nacional (Lotenal), encabezada por Olivia Salomón, dio a conocer que dedicó el Sorteo Mayor de este 21 de julio de 2026 al Día del Perro como un reconocimiento a la lealtad, nobleza y compañía que estos seres brindan a las familias. Aunque no es la única rifa del mes, aquí puedes consultar el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Julio 2026.

En el siguiente apartado te damos a conocer cómo puedes ver en vivo la ceremonia de premiación de la Lotería Nacional, así como a través de qué canal se transmite. Si ya eres asiduo comprador de "cachitos", también puedes consultar los resultados del Sorteo Mayor del martes 14 de julio, o el Sorteo Zodiaco del domingo 19 del mes.

¿Dónde ver la Lotería Nacional de hoy 21 de Julio 2026 en vivo?

Si ya invertiste en tu "cachito" para el Sorteo Mayor de este martes 21 de julio, debes saber que puedes disfrutar en directo de la transmisión de la ceremonia de premiación, sólo debes sintonizar con tiempo el canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal).

A partir de las 20:00 horas inicia la transmisión en vivo en la que los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional dan a conocer los números ganadores de esta noche, así como los montos que obtienen por cada uno de los premios.

Para seguir en directo el Sorteo Mayor 4021 de la Lotería Nacional de este martes, sólo debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la cuenta de YouTube de la Lotería Nacional. Ubica la opción de "Sorteos Tradicionales". Da clic en la pestaña "En Directo". Selecciona el video con la leyenda: "Sorteo Mayor 4021: Día del Perro".

O bien, puedes ver la transmisión en vivo de la ceremonia en el video de esta plataforma.

Si te consideras un fan de los animales, debes saber que el próximo 24 de julio habrá un Sorteo de la Lotería Nacional en honor al Pato Merlín, mascota que se hizo famosa durante el Mundial 2026 y aquí te contamos todos los detalles.

Resultados Sorteo Mayor 4021 de la Lotería Nacional Hoy: ¿Quiénes y Cuánto Ganaron?

Tal como te adelantamos, a partir de las 8 de la noche podrás consultar en este apartado la lista completa de números ganadores de la Lotería Nacional de este 21 de julio.

No sólo hallarás los billetes premiados, sino que podrás consultar el premio que obtuvieron. Así cómo quién fue el ganador del Premio Mayor de este martes.

El número 07753 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 33930 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 33508 obtiene premio de 900, 000.

El número 03283 obtiene premio de 240, 000.

El número 27871 obtiene premio de 240, 000.

El número 45660 obtiene premio de 240, 000.

El número 03006 obtiene premio de 240, 000.

El número 45899 obtiene premio de 120, 000.

El número 43072 obtiene premio de 120, 000.

El número 03102 obtiene premio de 120, 000.

El número 03394 obtiene premio de 120, 000.

El número 51363 obtiene premio de 120, 000.

¿Cuánto cuesta un "cachito" del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional y cuánto ganas?

Si te estás animando a invertir en un cachito para el próximo Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, que se celebra cada martes, debes saber cómo ganar el Premio Mayor.

Y no, comprar un "cachito" no basta, para competir por los 21 millones de pesos debes adquirir tres series, es decir 60 cachitos, lo que te costará 1,800 pesos.

A continuación te decimos los precios de los billetes de la Lotería Nacional y cuánto puedes ganar:

Si compras un "cachito" o billete de 30 pesos, puedes ganar hasta 350 mil pesos.

Si compras una serie (20 cachitos) de 600 pesos, puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Si compras tres series (60 cachitos) de 1,800 pesos, puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

SARR