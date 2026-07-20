Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 19 de Julio 2026: Números Ganadores Sorteo Zodiaco 1753

El billete de la Lotería Nacional de hoy 19 de julio 2026 rinde homenaje al 154 aniversario luctuoso de Benito Juárez. Y en N+ te damos a conocer la lista completa de premios y ganadores del Sorteo Zodiaco 1753.

La página oficial de la Lotería Nacional (Lotenal) detalló que este sorteo se convierte en un acto de reconocimiento a uno de los mexicanos más universales, cuya trayectoria continúa inspirando generaciones y fortaleciendo el sentido de pertenencia.

El Sorteo Zodiaco 1753 se celebrará en el Teatro Lotería Nacional de la Ciudad de México, y se transmitirá en redes sociales a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional, y aquí te damos todos los detalles.

Tal como ocurrió con el Sorteo Zodiaco 1752, cuya lista de resultados se publicó a partir de las 20:00 horas del pasado domingo 11 de julio. Así cómo dónde cayó el Premio Mayor.

¿Dónde ver la Lotería de Hoy 19 de Julio 2026 En Vivo?

Los Niños Gritones de la Lotería Nacional son los encargados de dar a conocer los números que han resultado ganadores durante las rifas, y si aún estás pensando en adquirir un boleto, te compartimos la lista completa de sorteos de Julio 2022.

Toma en cuenta que la ceremonia de Premiación del Sorteo Zodiaco 1753 de este domingo dará inicio en punto de las 20:00 horas a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal).

Así que si compraste billete, debes seguir los siguientes pasos para disfrutar de la ceremonia en vivo:

Entra al canal de Youtube de la Lotería Nacional.

Da clic en el apartado "Sorteos Tradicionales".

Ubica la pestaña "En Directo".

Selecciona el video con la leyenda "Sorteo Zodiaco 1753: Sorteo Zodiaco por el 154 aniversario luctuoso de Benito Juárez.

O bien, puedes seguir el concurso en vivo en el siguiente video:

Resultados Sorteo Zodiaco 1753 de la Lotería Nacional, Hoy 19 de Julio 2026

Como la ceremonia da inicio en punto de las 20:00 horas, será minutos después cuando puedes encontrar en este apartado el listado completo con todos los números que resultaron premiados este domingo 19 de Julio de 2026.

Además, te decimos qué número obtuvo el Premio Mayor.

El número 8759 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Acuario, obtiene el Premio Mayor:

El número 8728 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Escorpión.

El número 1591 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Escorpión.

El número 8489 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Sagitario.

El número 9796 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Sagitario

El número 2872 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Aries.

El número 7935 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Libra.

El número 3910 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Cáncer.

El número 3371 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Escorpión.

El número 3937 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Capricornio.

El número 9500 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Libra

El número 6388 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Acuario.

El número 7543 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Escorpión.

El número 4720 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Géminis.

El número 5909 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Acuario

El número 4307 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Libra.

El número 2723 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Leo.

El número 1716 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Piscis.

El número 5307 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Escorpión.

El número 4349 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Escorpión.

El número 1656 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Sagitario.

¿Cuánto cuesta un "cachito" del Sorteo Zodiaco y cuánto puedes ganar este domingo?

Si bien el premio depende del número de "cachitos" que compres. A continuación te detallamos cuánto puedes ganar en el Sorteo Zodiaco de este domingo.

Ten en cuenta que en cada edición participan 120 mil números y se juega en una serie, ofreciendo un total de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en más de 20 mil premios.

Cada "cachito" tiene un costo de 20 pesos y puedes ganar hasta 350 mil pesos, mientras que sí adquiriste la serie completa (es decir 20 cachitos) puedes ganar el Premio Mayor de 7 millones de pesos.

SARR