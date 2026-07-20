Evita Un Golpe A Tus Finanzas: Profeco Lanza Guía Para Disfrutar Tus Vacaciones Sin Endeudarte

Salir de vacaciones no tiene por qué convertirse en una pesadilla financiera. Para proteger el presupuesto de los hogares durante las épocas de descanso, la Procuraduría Federal del Consumidor publicó una guía integral con pautas claras para organizar cada etapa del viaje, desde la salida hasta el regreso a casa.

El primer paso radica en la elaboración de un presupuesto detallado. La clave está en definir con anticipación cuánto dinero se destinará al transporte, hospedaje, alimentos y entretenimiento, sin olvidar apartar un fondo para imprevistos.

Este cálculo inicial ayuda a frenar las compras por impulso y permite comparar opciones con calma: a veces conviene contratar un paquete todo incluido, pero en otras ocasiones resulta más económico reservar cada servicio por separado. Para confirmar si una agencia de viajes, hotel o aerolínea cumple sus compromisos, la plataforma del Buró Comercial de la institución permite revisar el historial de quejas de los establecimientos antes de efectuar cualquier pago.

El transporte, fundamental para un buen plan

El medio de transporte que se elija también exige prevenciones específicas según la vía de traslado. Si se planea viajar en automóvil, es indispensable realizar una revisión mecánica general, verificar el estado de frenos y fluidos, respetar las señales de tránsito y mantener los límites de velocidad.

Quienes elijan el transporte en autobús deben comparar tarifas entre distintas líneas, guardar el boleto y el comprobante del equipaje documentado, además de llevar un botiquín de primeros auxilios.

En el caso de los traslados en avión, la recomendación principal es adquirir los boletos con anticipación, revisar las políticas de peso y dimensiones del equipaje para evitar cobros sorpresa en la terminal, y mantener siempre a la mano las identificaciones oficiales y pases de abordar.

Durante la estancia, la seguridad financiera mantiene la misma importancia. Conviene no portar grandes sumas de efectivo en un solo sitio y recurrir únicamente a cajeros automáticos ubicados dentro de sucursales bancarias o establecimientos autorizados. Asimismo, conservar todos los tickets, facturas y contratos firmados resulta prioritario, pues constituyen la base probatoria en caso de requerir aclaraciones, devoluciones o cancelaciones.

Ante cualquier cobro indebido o incumplimiento por parte de las empresas, los números del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), los correos institucionales de atención y los módulos presenciales instalados en los principales aeropuertos y terminales de autobuses del país permanecen habilitados para asesorar al público e iniciar las denuncias correspondientes.