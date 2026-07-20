Economía

Evita Un Golpe A Tus Finanzas: Profeco Lanza Guía Para Disfrutar Tus Vacaciones Sin Endeudarte

Planear gastos, comparar precios e identificar riesgos comerciales son claves para viajar sin comprometer la economía del hogar.

Para evitar sorpresas, más vale planear en estas vacaciones. Foto: CuartoscuroPara evitar sorpresas, más vale planear en estas vacaciones. Foto: Cuartoscuro

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