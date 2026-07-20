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¿Cruz Azul vs Puebla Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver el Partido Mañana de Liga MX 2026

El partido de Cruz Azul vs Puebla será el que abra la actividad de la Jornada 2 en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Jeremy Márquez, jugador de Cruz Azul, en un partido del Apertura 2026 de la Liga MXFoto: Getty Images
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