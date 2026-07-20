¿Cruz Azul vs Puebla Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver el Partido Mañana de Liga MX 2026

Aunque apenas terminó el Mundial, la Liga MX ya está en marcha y esta semana comienza la Jornada 2 del torneo Apertura 2026. El primer partido de la segunda fecha en el futbol mexicano es el Cruz Azul vs Puebla, en el cual la 'Máquina' se presentará como local ante su afición por primera vez desde que ganaron el título de liga. El equipo cementero, que tuvo varias dudas sobre dónde jugaría sus partidos de local en este torneo, finalmente tiene claridad en ese aspecto.

Y es que Cruz Azul no tenía claro en dónde jugaría este certamen cuando le tocara ser local. Sin embargo, hace unos días la propia liga confirmó que el vigente campeón del futbol mexicano ya tiene asegurada su sede para todos sus partidos de local en el torneo.

¿Dónde se juega el partido Cruz Azul vs Puebla este 21 de julio 2026?

Cruz Azul debutó en el Apertura 2026 con un triunfo de 2-3, en condición de visitante, ante el Atlético San Luis. Ahora en la Jornada 2, el cuadro cementero hará su presentación como local luego de haber levantado el trofeo en el torneo anterior.

El equipo de La Noria había ingresado, hace varios días, una solicitud a la Liga MX para jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero ante la falta de condiciones para hacerlo debido al estado del terreno de juego, se manejó la posibilidad de que jugara en Querétaro, al menos para la Jornada 2. Sin embargo, la liga ya confirmó que Cruz Azul jugará sus partidos de local en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

"Cruz Azul informó a la LIGA BBVA MX que llegó a un acuerdo para utilizar el Estadio Banorte, sede registrada por el Club, para disputar sus partidos como local durante el Torneo Apertura 2026", dice el comunicado oficial.

En ese sentido, se confirmó que "derivado de lo anterior, el Club solicitó dejar sin efecto el proceso iniciado para el cambio de sede de sus encuentros, tanto para el Estadio Ciudad de los Deportes durante el presente torneo, como para el Estadio La Corregidora en la siguiente jornada".

Hora y dónde ver Cruz azul vs Puebla en vivo por la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga MX

El partido Cruz Azul vs Puebla se jugará este martes 21 de julio en la cancha del Estadio Banorte y está programado para dar comienzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La 'Máquina' buscará sumar su segundo triunfo del certamen ante el conjunto de 'La Franja', que también sumó tres puntos en su debut frente a Juárez.

Este compromiso podrás verlo en vivo a través de ViX Premium. Te dejamos el link para que no te pierdas nada de este partido de Liga MX.