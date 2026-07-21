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Precio del Dólar Hoy Martes 21 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este lunes, el peso mexicano tuvo un ligero avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Un fajo de billetes de 100 dólaresEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Reuters | Archivo

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El dólar cerró ayer a 17.42 pesos en México. Conoce el tipo de cambio FIX de hoy, 21 de julio de 2026, y cómo impacta tus finanzas.

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