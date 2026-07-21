Daños por Lluvias en CDMX: Decenas de Árboles Caídos, Encharcamientos y Cortes de Luz

La Ciudad de México (CDMX) tuvo varios daños luego de las intensas lluvias registradas durante la noche del lunes y la madrugada de hoy, 21 de julio de 2026.

En ese sentido, autoridades capitalinas reportaron caída de árboles, encharcamientos, cortocircuitos y problemas en distintas vialidades de la capital.

De acuerdo con el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, los equipos de emergencia desplegaron diversas acciones para atender los incidentes provocados por las precipitaciones.

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¿Qué daños dejaron las lluvias en CDMX?

El reporte indica que como consecuencia de las lluvias, se atendieron:

57 árboles caídos.

10 encharcamientos.

3 cortocircuitos.

1 poste caído.

Los servicios de emergencia trabajaron durante la madrugada para retirar riesgos, liberar vialidades y atender los reportes ciudadanos en distintos puntos de la capital.

La tarde del 20 de julio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja para la alcaldía Iztapalapa debido a la persistencia de lluvias fuertes, rachas de viento y la posibilidad de caída de granizo.

Asimismo, el pasado lunes se emitió Alerta Amarilla para las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Uno de los incidentes más grandes del pasado lunes ocurrió en la colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.

La SGIRPC informó que en la calle José Indelicato, esquina con Celio García, se registró un encharcamiento de aproximadamente 150 metros de espejo de agua, lo que afectó dos carriles laterales de Calzada Ignacio Zaragoza con dirección al oriente.

Como consecuencia, una camioneta de transporte público quedó varada. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyaron en el rescate y traslado de los pasajeros hacia una zona segura, mientras personal operativo realizó recorridos para verificar posibles daños en comercios cercanos. Posteriormente, las autoridades señalaron que el nivel del agua comenzó a disminuir de manera gradual.

FBPT