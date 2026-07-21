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Daños por Lluvias en CDMX: Decenas de Árboles Caídos, Encharcamientos y Cortes de Luz

Las fuertes lluvias en CDMX dejaron 57 árboles caídos y múltiples encharcamientos; estos son los daños que causaron

Lluvias CDMXAfectaciones por fuertes lluvias en la CDMX el pasado 21 de julio de 2026. Foto: N+
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