Transporte público

¿Hay Estaciones Cerradas en Metro CDMX Hoy? Así Está el Servicio tras Fuertes Lluvias

Aquí te informamos si hay estaciones cerradas en el Metro CDMX hoy, luego de las fuertes lluvias de las últimas horas

Metro CDMX inundadoInundación en la Calzada Ignacio Zaragoza el 20 de julio 2026. Foto: N+

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Fuertes lluvias en CDMX afectan el Metro. Línea A ya opera con normalidad. Conoce el estado del servicio y las alertas climáticas en la ciudad.

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