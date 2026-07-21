¿Hay Estaciones Cerradas en Metro CDMX Hoy? Así Está el Servicio tras Fuertes Lluvias

La Ciudad de México registró lluvias muy fuertes la tarde del lunes, por lo que el servicio del Metro CDMX se vio afectado; aquí te decimos si hay estaciones cerradas hoy, 21 de julio de 2026, y cómo opera el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Alerta por lluvias fuertes en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México activó alerta naranja por el pronóstico de lluvias fuertes en Iztapalapa, para la tarde y noche del lunes.

Además, lanzó alerta amarilla por lluvias fuertes en Coyoacán, Gustavo A. Madero (GAM), Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Por la tormenta, hubo inundaciones en la zona oriente de CDMX y los límites de Estado de México, por lo que el servicio en la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, fue suspendido de forma provisional, de Guelatao a Pantitlán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Línea A del Metro CDMX Sin Servicio a La Paz por Lluvia: Rutas de RTP y Alternativas

¿Hay estaciones del Metro CDMX cerradas hoy?

La mañana de hoy, Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, anunció que el servicio en la Línea A ya se restableció, luego de los trabajos para retirar el agua acumulada, que impidió el tránsito de los trenes.

“La circulación de los trenes es continua”, aseguró el director del Metro CDMX hoy.

Por su parte, el Metro CDMX señaló que había afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A.

Sin embargo, el Metro CDMX apuntó que la información relacionada con el servicio “puede cambiar por eventualidades”.

Hasta el momento, el Metro CDMX opera de forma normal hoy y no hay estaciones cerradas.

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RMT