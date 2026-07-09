¿Cómo Está el Servicio del Metro CDMX Hoy tras Lluvias? Revisa Si Hay Suspensión o Marcha Lenta

Si hoy, 9 de julio de 2026, vas a usar el Metro CDMX, en N+ te contamos cómo está el servicio tras las fuertes lluvias.

Cabe señalar que la operación del Metro CDMX quedó restablecida este miércoles luego de las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas durante la noche y madrugada en la capital del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO | Reportan Filtraciones de Agua en Estaciones de Línea 1 del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo informó que todas las estaciones de la Línea 5 ya ofrecen servicio con normalidad, por lo que los trenes circulan de manera continua en ambos sentidos.

El ingreso de agua en la zona de vías causó la suspensión del servicio temporalmente en un tramo de la Línea 5 para realizar trabajos de revisión y garantizar la seguridad de los usuarios, en N+ te contamos qué lo que ocurrió: ¿Qué Pasó en la Línea 5 del Metro CDMX Hoy? Suspenden Servicio por Fuertes Lluvias.

¿Hay suspensión o marcha lenta en el Metro CDMX hoy?

De acuerdo con el reporte más reciente del Metro, no hay suspensión del servicio en la Línea 5 , ni en otras y la circulación de los trenes opera de forma habitual.

Señaló que todas las estaciones funcionan con normalidad y recomendó a los usuarios anticipar sus traslados y mantenerse atentos a los avisos por posibles cambios derivados de las condiciones meteorológicas.

En esta temporada de lluvias, las autoridades del Metro recomendaron lo siguiente:

Consultar los anuncios del Metro.

Considerar tiempo adicional en los traslados cuando se pronostiquen lluvias intensas.

Seguir las indicaciones del personal del Sistema en caso de modificaciones temporales al servicio.

FBPT