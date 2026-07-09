¿Cómo Está el Servicio del Metro CDMX Hoy tras Lluvias? Revisa Si Hay Suspensión o Marcha Lenta

Después de las fuertes lluvias, el Metro CDMX dio a conocer cómo está su servicio este jueves

Metro CDMXUsuarios del Metro esperan un tren. Foto: X, @MetroCDMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+