¿Está Abierta la Estación Zócalo del Metro CDMX Hoy? Así Está el Servicio en las Líneas

¿Usas el Metro CDMX hoy? Revisa las líneas con afectaciones en el servicio antes de ir al partido de la Selección Mexicana o a tus actividades de este martes

Línea 2 del MetroEste martes 30 de junio de 2026, hay marcha lenta en algunas estaciones del Metro por las lluvias. Foto: Cuartoscuro
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