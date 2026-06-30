¿Está Abierta la Estación Zócalo del Metro CDMX Hoy? Así Está el Servicio en las Líneas

Si hoy, 30 de junio de 2026, día en que juega la Selección Mexicana en el Estadio sede Ciudad de México, vas a usar el Metro, en N+ te compartimos cómo está el servicio de las líneas y si está abierta la estación Zócalo.

El servicio del Metro CDMX opera con algunas afectaciones debido a la lluvia registrada en distintos puntos de la capital. Hasta las 6:33 horas, no se reportan estaciones cerradas, aunque varias líneas presentan reducción de velocidad por seguridad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Partido de México vs. Ecuador: ¿Cuál es el Horario del Metro, Metrobús, Tren Ligero y Nochebus?

¿Qué líneas del Metro CDMX presentan marcha lenta hoy?

A las 6:22 horas, el Sistema de Transporte Colectivo informó que se implementó marcha de seguridad en distintas líneas debido a las condiciones climatológicas:

La medida se aplicó en las Líneas 2, 3, 8, 9 y B, lo que implica que los trenes circulan a menor velocidad para brindar un traslado más seguro durante la lluvia.

El Metro también indicó que se activó la marcha de seguridad en las Líneas 2 y 4 por precipitaciones en sus zonas de operación, sin embargo, la estación Zócalo se encuentra abierta la mañana de este martes.

Por su parte, se reportó afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 5, 7, 8, 12 y A.

Las autoridades del Metro recomendaron a los usuarios salir con anticipación y considerar posibles retrasos en sus tiempos de traslado.

Recuerda que como parte del operativo especial por el encuentro de la Selección Mexicana, el director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que se extenderá el horario de servicio.

Las Líneas 1, 2 y 3 permanecerán abiertas hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles 1 de julio, con el objetivo de facilitar el regreso de quienes asistan al Estadio Ciudad de México o a los distintos puntos de transmisión del partido.

FBPT