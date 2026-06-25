Prepárate por si Hay Estaciones Cerradas del Metro CDMX: ¿Cómo Está el Servicio Hoy?

Si utilizas el Transporte Colectivo (STC) Metro es importante que sepas si hay estaciones cerradas para que llegues a tiempo a tu destino. En N+ te decimos cómo está el servicio hoy, 25 de junio de 2026, para que tomes precauciones.

Mediante redes sociales, el Metro informó ayer por la noche fue reabierta la estación Zócalo-Tenochtitlan, y que todas las estaciones de Línea 2 ya se encuentran ofreciendo servicio.

Además, se reportó que concluyó con resultados positivos el operativo de movilidad coordinado desde el Centro de Mando en la terminal Tasqueña, que facilitó el traslado de las y los aficionados al Estadio sede CDMX y a distintos puntos de la ciudad para disfrutar del partido de la Selección y luego los festejos.

¿Cómo está el servicio del Metro hoy?

El STC Metro informó después de las 8:30 de la mañana que se realizaban maniobras para el retiro de un tren en la Línea 2, "por lo que la circulación es lenta y pueden registrarse mayores tiempos de espera en los andenes".

Añadió que "personal del Sistema trabaja para normalizar la circulación a la brevedad. Atiende las indicaciones".

#MetroAlMomento:



Se realizan maniobras para el retiro de un tren en la Línea 2, por lo que la circulación es lenta y pueden registrarse mayores tiempos de espera en los andenes.



Personal del Sistema trabaja para normalizar la circulación a la brevedad. Atiende las indicaciones… pic.twitter.com/5xWg7PDtHB — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 25, 2026

A las 9:32 horas, se reportó circulación constante de trenes en las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, B y A, por ambas direcciones, por lo que la afluencia es controlada.

Línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio.

Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto.

Línea 8, que corre de Garibaldi-Lagunilla a Constitución de 1917.

Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya.

Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.

Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz.

#MetroAlMomento:

La circulación de trenes en las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, B y A es constante por ambas direcciones y la afluencia es controlada. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Mantente informada e informado a través de nuestros canales oficiales.… pic.twitter.com/psRWhRlpTV — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 25, 2026

A las 6:00 horas, se reportó afluencia baja de usuarios hoy, luego de los festejos por la tercera victoria de la Selección Mexicana. También indicó que hay circulación constante de trenes en:

Línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio.

Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

Línea 8, que corre de Garibaldi-Lagunilla a Constitución de 1917.

Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya.

Línea 12, que corre de Mixcoac a Tláhuac.

#MetroAlMomento:



Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 8, 9 y 12. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/C6sZLnQqIv — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 25, 2026

Con información de N+