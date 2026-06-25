Prepárate por si Hay Estaciones Cerradas del Metro CDMX: ¿Cómo Está el Servicio Hoy?

Así está el servicio del Metro hoy, 25 de junio de 2026, para que tomes precauciones

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El Metro CDMX informa: estaciones de Línea 2 operativas y baja afluencia tras los festejos. Descubre cómo está el servicio y planifica tu ruta.

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