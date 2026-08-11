Internacional

'Resistan': Los Topos de México Van a Colombia y Envían Mensaje luego de Terremoto

La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca envió un contingente desde Venezuela hacia Colombia para apoyar la búsqueda de víctimas del terremoto

Resistan_ Los Topos de México Van Colombia y Envían Mensaje luego de TerremotoHéctor Méndez, "Topo Mayor" y fundador de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca, frente a un mural pintado en su honor. Foto: Facebook / Héctor Méndez "Topo Mayor"

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+