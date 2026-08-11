'Resistan': Los Topos de México Van a Colombia y Envían Mensaje luego de Terremoto

La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca envió este martes un contingente de rescatistas desde Venezuela hacia Colombia, país que continúa las labores de búsqueda tras el terremoto de magnitud 7,4 que dejó más de 100 personas fallecidas la víspera.

¿Quiénes son los Topos Azteca y qué anunciaron?

El anuncio fue difundido por Héctor Méndez, presidente y fundador de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca, quien se identifica como "Topo Mayor" de la organización.

Según el comunicado publicado por la agrupación, el contingente de especialistas ya se encuentra movilizado y viaja de manera directa desde La Guaira, Venezuela, hacia territorio colombiano para sumarse a las labores de búsqueda e intervención en las zonas afectadas por el sismo.

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¿Cómo se mueve la brigada Topos Azteca hacia Colombia?

Punto de partida: centro de comando de Coral Beach, en La Guaira, Venezuela.

Destino: apoyo a labores de búsqueda y rescate en Colombia.

Coordinación anunciada con la organización TESA Innovación Tecnológica.

Equipo: herramientas neumáticas, cortadoras, rompedoras de concreto y herramientas manuales.

Tecnología: pistola térmica y un sistema de búsqueda para ubicar víctimas bajo escombros.

En un video difundido desde el centro de comando, Méndez detalló el equipo con el que cuenta la brigada:

"Vamos a trabajar con TESA Innovación Tecnológica en la hermana República de Colombia, saliendo de aquí, del centro de comando de Coral Beach, en La Guaira, Venezuela".

Méndez señaló, además, que el equipo lleva más de 40 días de trabajo previo utilizando herramienta neumática, junto con tecnología como la pistola térmica y un sistema que —dijo— permite ubicar víctimas más allá de paredes y debajo de suelos.

El mensaje de los Topos Azteca para Colombia

En el comunicado publicado en redes sociales, la brigada dirigió un mensaje a la población afectada:

"A nuestros hermanos en la zona de emergencia: resistan, la ayuda va en camino".

¿Qué dejó el terremoto en Colombia hasta ahora?

El sismo que afecta a Colombia ocurrió el lunes con una magnitud de 7,4 y sacudió Cali, Quibdó, Pereira y otros municipios del oeste del país.

Alcaldes y gobernadores de esas zonas reportaron el martes al menos 179 muertos, mientras el gobierno nacional —sin actualizar su cifra desde el lunes— contabilizaba 111 fallecidos, según informó The Associated Press.

La agencia detalló que alrededor de 5.000 viviendas y edificios resultaron dañados o se derrumbaron, y que en Cali las autoridades reportaron 239 personas atrapadas bajo escombros.

CT