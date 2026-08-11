Disminuyen Robos en Autopistas de México: Informan sobre Seguridad y el C4 en Carreteras

El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, reportó una disminución de 52.07% en el robo al autotransporte en carreteras de México, de 2018 a 2025.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy, 11 de agosto de 2026, el general dio a conocer las acciones para reducir dicho delito en la actual administración.

Comentó que las estrategias han dejado resultados de 7 mil 014 detenciones, 2 mil 802 recuperaciones de vehículos particulares y 78 robos frustrados al autotransporte.

Baja el robo al autotransporte en carreteras

El funcionario federal detalló que en 2018 se registraron 13 mil 068 robos en carreteras del país, mientras que en 2025 se registraron 6 mil 263, lo que representa la disminución de 52.07%. Estos son los datos de los últimos ocho años.

2018 : 13 mil 068 robos.

2019 : 11 mil 662 robos.

2020 : 9 mil 527 robos.

2021 : 8 mil 762 robos.

2022 : 8 mil 828 robos.

2023 : 9 mil 179 robos.

2024 : 7 mil 978 robos.

2025: 6 mil 263 robos.

En tanto, comentó que en lo que va del año suman 2 mil 219 robos al autotransporte en la red carretera, por lo que se proyecta una disminución de 37% en este ilícito este 2026.

Estrategia de seguridad ‘Balam’ en México

El comandante de la GN recordó que en 12 estados de la República Mexicana se instrumentó la estrategia de seguridad “Balam”: Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Morelos, Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí.

Al dar a conocer las cifras en el marco de ese plan, especificó que en 2024 se registraron mil 363 robos al transporte de carga, y 856 en 2025, lo que significa una disminución del 37.19%.

En tanto, se recuperaron 797 vehículos de carga en 2024 y mil 005 en 2025, lo que representa un aumento del 26.09%.

Plan “Cero Robos al Transporte”

Otra de las acciones implementadas fue el plan “Cero robos al transporte”, que se instrumentó en julio de 2025 en dos tramos carreteros, la México-Querétaro y la México-Puebla, y el 12 de julio del mismo año se implementó en la Mazatlán-Culiacán, con los siguientes resultados:

México-Querétaro: En 388 días, 72 robos y una disminución de -85.71%.

México-Puebla: En 388 días, 54 robos y disminución de -90%.

Mazatlán-Culiacán: En 385 días, 50 robos y reducción del 100%.

Alistan operación del C4 Carretero

Por otra parte, Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica, presentó los detalles de la iniciativa C4 Carretero.

Informó que el año pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) inició el diseño y construcción del C4 Carretero.

“Este centro será una plataforma operativa y de infraestructura tecnológica orientada a fortalecer la seguridad en carreteras federales. Su operación permitirá integrar videovigilancia, radiocomunicaciones, geolocalización, análisis de información y coordinación con la GN y los C4 y C5 estatales para mejorar la seguridad y protección civil y la atención de incidentes en carreteras”, expuso.

Dijo que el edificio que alberga el C4 Carretero ya está concluido y debidamente equipado con 88 estaciones de monitoreo y despacho, así como espacios de oficinas.

Incluso dio a conocer que el edificio ya se utilizó durante el Mundial 2026, para el seguimiento a selecciones y delegaciones, así como a videovigilancia de alta concentraciones de personas.

García añadió que además del centro de comando, la iniciativa contará con una red de videomonitoreo y de identificación automática de vehículos que cubrirá mil 407 km de carreteras federales, con mil 005 puntos de monitoreo y 3 mil 015 cámaras y 120 arcos para detección de placas y lectura del holograma.

Estos estarán distribuidos en cuatro corredores:

Node type not supported: tab { "detail": 2, "format": 0, "mode": "normal", "style": "", "text": "\t", "type": "tab", "version": 1 }

México-Puebla-Veracruz. México-Acapulco. México-Querétaro. Culiacán-Mazatlán-Durango.

El modelo comenzará a operar el 1 de septiembre, abundó.

SPB