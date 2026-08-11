Seguridad

Disminuyen Robos en Autopistas de México: Informan sobre Seguridad y el C4 en Carreteras

Conoce todos los detalles del modelo de C4 Carreteras que se instaurará en breve en el país

Patrullas de la Guardia Nacional vigilan la carretera a Cuernavaca en diciembre 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPatrullas de la Guardia Nacional vigilan la carretera a Cuernavaca en diciembre 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La estrategia 'Balam' y el plan 'Cero Robos al Transporte' logran reducir significativamente los robos en carreteras mexicanas. Conoce los detalles de estas iniciativas.

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