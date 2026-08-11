Trailero Muere Tras Presunto Intento de Asalto en Veracruz; Condujo Herido para Pedir Ayuda

Un hecho de violencia generó una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad en la zona sur de la entidad veracruzana.

Según el reporte de hechos fue durante la madrugada de este martes 11 de agosto el operador de un trailer de 26 años murió tras presuntamente recibir impactos de bala al tratar de ser asaltado sobre la carretera Nuevo Teapa-Cosolecaque

La víctima fue identificada como Eduardo Rodríguez, quien era el conductor de un tractocamión el cual remolcaba una plataforma, se dio a conocer que había salido del estado de Chiapas y que tenía con destino final el estado de San Luis Potosí.

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Presuntamente el conductor de la unidad de carga, llegó herido a la zona de comedores ubicados en la colonia Las Palmas en Ixhuatlán del Sureste, lugar de donde se generó el reporte de auxilio a las autoridades.

Al lugar, acudieron elementos de seguridad y emergencias para tomar conocimiento del suceso y proceder a acordonar el área para efectuar las acciones y diligencias correspondientes, esto tras confirmar el deceso de la persona.

Tras la recolección de indicios y realizar las primeras investigaciones las autoridades esperan esclarecer los hechos y lograr dan con el paradero de los agresores que causaron las lesiones al operador del tractocamión durante la madrugada de este día en el sur de Veracruz.

Otro hecho violento por intento de asalto reciente en Veracruz

Tras registrarse un presunto intento de robo una joven mujer 32 años de edad murió luego de recibir un disparo de un arma de fuego. Los hechos de violencia ocurrieron en Acayucan en el camino rural San Miguel - Buenavista, a la altura de la comunidad San Martín.

La víctima fue identificada extraoficialmente como Ana Libia ’N’ originaria de la localidad de Buena Vista perteneciente al municipio de Soteapan.

Su familia la trasladó al hospital de Oluta en una camioneta particular, falleciendo durante el trayecto, quedando la unidad en el estacionamiento del área de urgencias. Autoridades ministeriales realizaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.