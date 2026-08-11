Seguridad

Trailero Muere Tras Presunto Intento de Asalto en Veracruz; Condujo Herido para Pedir Ayuda

Un operador de tráiler murió tras presuntamente recibir impactos de bala durante un intento de asalto en una carretera del sur de Veracruz. El hombre condujo herido hasta un área de comedores.

Operador de tráiler es víctima de intento de asalto y muere más tarde por las lesiones de bala recibidas. Ocurrió en el sur de VeracruzOperador de tráiler es víctima de intento de asalto y muere más tarde por las lesiones de bala recibidas. Ocurrió en el sur de Veracruz. Archivo N+

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Un operador de tráiler muere tras intento de asalto en la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque. Las autoridades investigan para dar con los responsables

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