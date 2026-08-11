A Tres años de la Desaparición de Cinco Jóvenes en Lagos de Moreno, Continúan Sin Respuestas

Este 11 de agosto, se cumplen tres años de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Caso que continúa sin una respuesta definitiva para las familias de las víctimas.

Así avanza el caso de Lagos de Moreno

Al momento, hay cinco personas vinculadas a proceso por su presunta relación con estos hechos, donde se perdió el rastro de cinco amigos identificados como Roberto Carlos Olmeda Cuéllar, de 20 años, Dante Hernández Cedillo, de 22; Diego Alberto Lara Santoyo, de 20 años, Uriel Galván González, de 19 y Jaime Adolfo Martínez Miranda, de 21 años.

Los jóvenes fueron privados de la libertad la noche del 11 de agosto de 2023, mientras que el día 20, del mismo mes, fue asegurada una ladrillera usada como crematorio clandestino.

Dicha zona fue localizada durante los operativos de búsqueda de los cinco jóvenes; de los restos calcinados, aún no se tiene identificación de las víctimas.

Por otra parte, los cinco vinculados a proceso por su presunta relación con los hechos son: Isidro 'N', Luis Antonio 'N', Eruviel 'N', José Fernando 'N' y Víctor Armando 'N'.