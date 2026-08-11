Seguridad

A Tres años de la Desaparición de Cinco Jóvenes en Lagos de Moreno, Continúan Sin Respuestas

Los cinco amigos desaparecieron el 11 de agosto de 2023; desde entonces, sus familiares no han obtenido una respuesta definitiva de lo sucedido.

Personas llorandoFamiliares de los desaparecidos exigen respuestas. Foto: N+

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A tres años de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, sus familias siguen sin respuestas. Cinco personas están vinculadas al caso.

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