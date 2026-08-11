Sociedad

Suman 11 Cocodrilos Muertos en Puerto Vallarta; Autoridades Refuerzan Vigilancia en Playas

Autoridades atribuyen los casos al desplazamiento de ejemplares y a agresiones humanas, por lo que reforzaron la vigilancia.

CocodriloAutoridades reforzarán la vigilancia en playas de Puerto Vallarta, Jalisco. Foto: N+

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Puerto Vallarta refuerza vigilancia tras muerte de 11 cocodrilos. Desplazamiento y agresiones humanas, las causas.

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