Sociedad

Nuevo Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Martes 11 de Agosto 2026

Conoce aquí los detalles de los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCentro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sismos en México este 11 de agosto: Magnitud y epicentro. Aprende cómo actuar en caso de emergencia y crea tu propio Plan de Protección Civil.

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