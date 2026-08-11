Seguridad

Homicidios en México Bajan 51%: Sheinbaum Destaca que ‘Es la Mitad de Cuando Recibimos’

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca la reducción del homicidio doloso entre septiembre 2024 y julio 2026

Dispositivo de seguridad en Sinaloa luego de asesinatos en julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoDispositivo de seguridad en Sinaloa luego de asesinatos en julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sheinbaum anuncia que los homicidios en México son la mitad de lo que eran en 2024. Descubre qué estados lideran esta mejora.

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