Homicidios en México Bajan 51%: Sheinbaum Destaca que ‘Es la Mitad de Cuando Recibimos’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la reducción del homicidio doloso en dos años, entre septiembre 2024 y julio 2026.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 11 de agosto de 2026, la mandataria nacional también comentó que el homicidio doloso es ahora “la mitad de cuando recibimos”.

“La reducción de homicidio doloso es de 51% entre septiembre de 2024 y julio de 2026. En 22 meses la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos”, precisó.

Bajan homicidios dolosos en México

Este martes, el Gobierno de México presentó en Palacio Nacional el reporte de la incidencia delictiva, con cifras al 31 de julio de 2026 y a 22 meses del actual Gobierno.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó una disminución de 51% en el homicidio doloso, entre el inicio de la administración y julio 2026.

Precisó que el mes pasado cerró con un promedio de 42.5 homicidios diarios; “es el mes con la cifra más baja de todo este periodo analizado, de esos 22 meses”.

Comentó que en septiembre 2024 se registraron 86.9 homicidios diarios, contra los 42.5 del pasado mes de julio. “Esto significa que en este mes hubieron 44 homicidios dolosos menos por día”.

Homicidios dolosos a nivel nacional

Al presentar los datos del promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional, Figueroa destacó que el mes de julio 2026 fue el más bajo desde 2015, mientras que julio de 2018 fue el más alto, con 99.2.

De acuerdo con la funcionaria, la gráfica de datos de los últimos cuatro sexenios muestra cómo de 2006 a 2018 hubo un aumento sostenido en homicidios.

De 2006 a 2012 hubo un aumento de 148% en los homicidios dolosos; de 2012 a 2018, se incrementó en 42%, y de 2018 a 2024, dijo, se logró revertir la tendencia y alcanzar una disminución del 9%.

“A partir del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 91.7 que fue lo que se registró en 2024 contra 48.6, que llevamos de forma preliminar en lo que va de 2026, es decir una reducción en estos dos años del 47%”, agregó.

Estados con más homicidios en 2026

Los datos presentados por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también mostraron cuáles fueron los estados con más homicidios este año, de enero a julio:

Guanajuato, 8.6%.

Baja California, 8.2%.

Chihuahua, 8.1%.

Sinaloa, 7.1%.

Estado de México, 6%.

Guerrero, 5.6%.

Morelos, 5.5%.

Veracruz, 4.9%.

Oaxaca, 4.8%.

Ciudad de México, 4.7%.

Mientras que la entidad donde más disminuyeron los homicidios dolosos fue San Luis Potosí, con -80.5%, seguida de Nayarit, con -63.2% y Quintana Roo, con -60.4%.

García Harfuch confirma 950 detenidos por el Plan Michoacán

Sobre este mismo tema, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que cada día se cometen 44 homicidios menos que en septiembre 2024, aunque hizo énfasis en que eso no quiere decir que el trabajo esté terminado.

“Existen regiones y delitos que requieren atención permanente y hay situaciones que afrontar por parte de las autoridades todos los días. Sin embargo, esta reducción confirma que la estrategia impulsada por la presidenta está dando resultados”, dijo.

El funcionario federal también habló sobre la situación en Michoacán; dijo que la seguridad en esta entidad ha sido prioridad para el Gobierno de México desde el inicio de la administración.

“Por ello, mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las instituciones del gabinete de seguridad trabajan en coordinación permanente con la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad, a través de cuatro líneas: Mayor presencia territorial; inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores; coordinador institucional y protección a los sectores productivos”, indicó.

En este marco, anunció que a la fecha se ha detenido a 950 personas mediante esta estrategia.

Estrategia contra la extorsión

En otro tema, refirió el combate a la extorsión también ha sido prioritario en la estrategia de seguridad de la presidenta Shenbaum.

De julio de 2025 a julio de 2026, suman mil 847 detenidos por extorsión en 24 estados del país, abundó.

Estas son los resultados en materia de seguridad presentados por García Harfuch:

63 mil 500 personas detenidas por delitos de alto impacto.

32 mil 800 armas de fuego aseguradas.

518 toneladas de droga aseguradas.

2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destruidos.

“Estos resultados se suman a la disminución sostenida de los homicidios dolosos y a las acciones que se llevan a cabo para combatir la extorsión en todo el país. Falta mucho por hacer y el Gabinete de Seguridad continuará trabajando todos los días para la pacificación del país”, señaló en redes sociales.

SPB