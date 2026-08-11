Detienen a Hombre en Tonalá por Cortarle la Cola a un Perro con un Cuchillo

Un hombre de 49 años, identificado como Rogelio ‘N’, fue detenido en Tonalá por agredir a un perro y cortarle la cola con un cuchillo. Policías acudieron hasta la colonia Paseos del Valle tras recibir el reporte y encontraron al cachorro asustado, además con visibles heridas en las patas traseras.

Personal de Salud y Control Animal resguardó al perrito, quien recibirá la atención adecuado. Sin embargo, su estado de salud es reportado como reservado.

Ponen a disposición de la Fiscalía a agresor animal

Rogelio ‘N’ será investigado por el probable delito de maltrato animal tras su detención en la calle Real de las Primaveras, al cruce de Real de la Rosa. Una vecina fue quien identificó al sujeto.

Cabe mencionar que no es el caso más reciente de maltrato animal en Jalisco, ya que durante el mes de julio se reportaron varias situaciones similares.

Una de ellas se trata de la perrita ‘Vaquita’, quien perdió sus crías tras ser arrastrada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La agresión quedó captada en cámaras de seguridad y fue difundida en redes sociales, causando indignación.