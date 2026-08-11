Seguridad

Detienen a Hombre en Tonalá por Cortarle la Cola a un Perro con un Cuchillo

El perrito se mostró asustado cuando las autoridades llegaron hasta el punto; su estado de salud es reservado.

Perro maltratadoEl estado de salud del perro es reportado como reservado. Foto: Policía de Tonalá

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Detenido en Tonalá por agredir a un perro. Este caso se suma a otros incidentes de maltrato animal en Jalisco.

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