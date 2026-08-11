Mujer Es Detenida tras Abuso y Agresiones en Agravio de su Hija Menor de Edad en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de aprehensión en contra de Lucila Esmeralda 'N' acusada de los delitos de violación equiparada y violencia familiar en agravio de su hija menor de edad.

De acuerdo a la carpeta de investigación, el pasado 7 de junio de 2026, una niña fue valorada médicamente ante posibles agresiones físicas realizadas presuntamente por su propia madre; Como resultado, se determinó que la menor tenía lesiones físicas y datos clínicos compatibles con violencia, además, contaba con indicios relacionados con una posible agresión sexual.

Una vez obtenidas las pruebas necesarias, la Fiscalía de Puebla solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Lucila Esmeralda 'N' de 24 años de edad, quien fue identificada como la madre de la víctima.

Niña sufre abuso y agresiones físicas; Fiscalía de Puebla detiene a su madre Lucila Esmeralda 'N'

El 10 de agosto de 2026, personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres ejecutó el mandamiento judicial en la colonia Centro