Seguridad

Mujer Es Detenida tras Abuso y Agresiones en Agravio de su Hija Menor de Edad en Puebla

Lucila Esmeralda 'N' de 24 años, fue detenida en la colonia Centro de la ciudad de Puebla, tras los resultados médicos de una menor de edad.

Fiscalía General del Estado de Puebla abre carpeta de investigación.Fiscalía General del Estado de Puebla ejecuta orden de aprehensión. Foto: N+

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La Fiscalía de Puebla detiene a Lucila Esmeralda 'N' por presunto abuso y agresión a su hija menor, esto luego de ser valorada por médicos.

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