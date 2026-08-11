Muere Adolescente Ahogado luego de Caer a Laguna de Aljojuca en Puebla

La tarde de este lunes 10 de agosto de 2026 se registró la muerte de un adolescente, ahogado tras caer accidentalmente en la Laguna de Aljojuca en el estado de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven de 14 años de edad se encontraba conviviendo con su familia cuando cayó junto con otro menor de edad al cuerpo de agua.

Muere ahogado adolescente en la Laguna de Aljojuca en Puebla

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este lunes cuando se reportó la muerte de un menor de edad ahogado luego de que cayó accidentalmente al fondo de la Laguna de Aljojuca.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Autoridades rescatan el cuerpo de un menor tras accidente en la laguna de #Aljojuca



Elementos de @PCGobPue realizan labores de rescate tras el fallecimiento de un menor de 14 años, quien cayó accidentalmente a la laguna de #Aljojuca.



De acuerdo con los primeros… pic.twitter.com/mgl1EWQ1Vr — Puebla Noticias en Sicom (@SicomNoticias_) August 11, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente de 14 años de edad se encontraba con su familia durante una convivencia a la orilla del cuerpo de agua, cuando él y otro niño cayeron.

Familiares y habitantes de la zona auxiliaron en las labores de rescate y lograron poner a salvo a uno de los menores de edad, sin embargo, no pudieron salvar la vida de la víctima.

Autoridades trabajan en rescate de cuerpo de menor de edad en Laguna de Aljojuca de Puebla

Elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal realizaron labores de rescate para sacar del agua el cuerpo del adolescente de 14 años de edad que murió ahogado en la Laguna de Aljojuca, mismo que fue rescatado pasadas las 19:00 horas.

Además en la zona también se encuentran elementos de Bomberos de Ciudad Serdán y personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), lugar donde también llegó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para realizar las diligencias correspondientes.

Con información de N+

GMAZ