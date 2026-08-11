Accidentes

Muere Adolescente Ahogado luego de Caer a Laguna de Aljojuca en Puebla

El menor de 14 años ded edad se encontraba conviviendo con su familia cuando él y otro niño cayeron accidentalmente al cuerpo de agua.

Muerto Ahogado Adolescente Menor 14 Años Cayó Laguna de Aljojuca PueblaMuere Menor de Edad Ahogado tras Caer a Laguna de Aljojuca en Puebla. Foto: SICOM

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Un día familiar termina en tragedia: adolescente de 14 años muere ahogado en la Laguna de Aljojuca, Puebla. Descubre cómo ocurrió este accidente.

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Muere Adolescente Ahogado luego de Caer a Laguna de Aljojuca en Puebla