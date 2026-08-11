Sociedad

EUA Realizará Programa de Evaluación de Seguridad Aérea a Autoridad Aeronáutica Mexicana

La evaluación se realizará del 10 al 14 de agosto y se fundamenta en el tratado bilateral de transporte aéreo entre México y Estados Unidos

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: CuartoscuroAeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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