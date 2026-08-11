EUA Realizará Programa de Evaluación de Seguridad Aérea a Autoridad Aeronáutica Mexicana

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó la noche de este lunes 10 de agosto de 2026 que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) realizará el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA) a la Autoridad Aeronáutica Mexicana.

Dicha evaluación se realizará del 10 al 14 de agosto y se fundamenta en el tratado bilateral de transporte aéreo entre México y Estados Unidos.

El IASA forma parte de las actividades de seguimiento en el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Al respecto, la AFAC refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad operacional y con el cumplimiento permanente de los estándares internacionales que, dijo, "contribuyen al desarrollo y la confianza en la aviación civil mexicana".

¿Qué es el IASA?

El Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea es un mecanismo de la FAA creado en 1992 para revisar si las autoridades de aviación civil de otros países cumplen con las normas de seguridad operacional de la OACI.

El programa revisa la capacidad técnica y legal de un país para vigilar a sus aerolíneas comerciales mediante ocho elementos críticos:

Legislación aeronáutica primaria y leyes vigentes.

Reglamentos operativos específicos para la aviación.

Estructura y funciones del sistema de aviación civil.

Capacitación y cualificación del personal técnico e inspectores.

AMP