Internacional

FIFA Cometería 'Un Terrible Error' Si Reemplaza a Gianni Infantino: Trump

Trump calificó a Infantino como el artífice de la Copa del Mundo "más exitosa de la historia, por mucho"

El presidente de EUA, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: ReutersEl presidente de EUA, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: Reuters

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