FIFA Cometería 'Un Terrible Error' Si Reemplaza a Gianni Infantino: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la noche de este lunes 10 de agosto de 2026 que la FIFA estaría cometiendo "un terrible error si, por cualquier motivo", reemplazara a su presidente, Gianni Infantino.

Trump defendió al actual presidente de la FIFA, a quien calificó como un hombre "fantástico" y el artífice de la Copa del Mundo "más exitosa de la historia, por mucho".

"Si se va, (la FIFA) nunca volverá a ser tan exitosa ni tan rentable. ¡Gracias por su atención a este asunto!", dijo vía la red social Truth Social.

De la propuesta de Infantino a las disculpas de la FIFA

La FIFA se disculpó la semana pasada por los errores cometidos en torno al fallido plan de Gianni Infantino de vender participaciones a inversores en la Copa del Mundo, y añadió que los principales jerarcas presentes en una reunión convocada en Marruecos ante la crisis “reafirmaron su pleno apoyo” a su presidencia.

El organismo rector del fútbol mundial intentó presentar un frente unido en medio de la turbulencia causada por los controvertidos planes de Infantino, que causaron exigencias para que dimitiera.

En un comunicado, la FIFA informó que el secretario general Mattias Grafström y miembros del consejo de administración presentes en Rabat habían dado su apoyo al presidente de la FIFA.

Al referirse a los planes de vender ganancias de su principal competición a través de una filial comercial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), que gestionaría torneos, el comunicado indica que “se reconocieron los errores cometidos” y que el “proceso debería haberse manejado de manera diferente”.

La FIFA informó que se envió una carta a su Consejo y a las federaciones miembro para disculparse por los errores y se comprometió a “garantizar que no vuelvan a ocurrir”.

Con información de: AP

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