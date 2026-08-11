Trabajador Resulta Lesionado al Caer Desde Varios Metros de Altura de un Andamio en Veracruz

La tarde de este lunes 10 de agosto se registró una intensa movilización por parte de corporaciones de auxilio en la zona del centro histórico de la ciudad de Veracruz debido al reporte donde se informaba acerca de un trabajador que terminó con lesiones.

Los primeros reportes indican que la movilización respondió en apoyo de una persona del sexo masculino de aproximadamente 37 años, quien presuntamente habría caído de un andamio, por lo que elementos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindarle la atención prehospitalaria correspondiente y gestionaron su traslado a un centro médico.

Según lo informado por los testigos, el hombre se encontraba realizando labores de rehabilitación en la fachada de un inmueble ubicado en la esquina de las calles Independencia y Esteban Morales de la zona del centro histórico cuando ocurrió el accidente que lo dejó con varias lesiones.

A decir de testigos, el trabajador cayó desde aproximadamente tres metros de altura. Asimismo, en el lugar quedaron las herramientas de trabajo, así como cubetas de pintura que el hombre estaba utilizando. Minutos más tarde, compañeros del trabajador comenzaron a recoger las pertenencias del sujeto.

Debido a los trabajos de auxilio para atender al hombre, la vialidad se vio comprometida durante varios minutos, por lo que elementos de tránsito se encargaron de abanderar la vialidad y coordinar el flujo vial.

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