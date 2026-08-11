Accidentes

Trabajador Resulta Lesionado al Caer Desde Varios Metros de Altura de un Andamio en Veracruz

Un trabajador resultó con lesiones tras caer desde varios metros del andamio donde trabaja en el centro histórico de la ciudad de Veracruz.

Trabajador cae de andamio y termina lesionado.El trabajador fue socorrido en el lugar y posteriormente, trasladado a un hospital. Foto: N+

Destacado

Caída desde un andamio en Veracruz deja a un trabajador herido. El accidente ocurrió mientras pintaba una fachada en el centro histórico.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+