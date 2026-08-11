Balaceras

Misa es Interrumpida por Balacera en Los Mochis, Sinaloa

Una misa en Los Mochis fue interrumpida por una balacera. El sacerdote pidió calma y cerrar puertas

Misa es Interrumpida por Balacera en Los Mochis, SinaloaMisa es Interrumpida por Balacera en Los Mochis, Sinaloa. Foto: N+

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En Los Mochis, una misa fue interrumpida por disparos. El sacerdote mantuvo la calma y pidió cerrar puertas.

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