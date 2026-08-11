Misa es Interrumpida por Balacera en Los Mochis, Sinaloa

Una misa celebrada en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, fue interrumpida por una balacera en la zona. Ante el riego, el sacerdote pidió a los feligreses permanecer dentro del templo, cerrar las puertas y mantener la calma mientras ocurría el ataque armado.
A través de un video que circula en redes sociales se puede observar a los ciudadanos preocupados y al sacerdote tratando de mantener orden.
“Los que están afuera, métanse y cierren la puerta. Vamos a guardar silencio para escuchar. Vamos a respirar tranquilos, profundo”, pidió el cura a los presentes.
Autoridades reportan detenidos tras balacera en Los Mochis
De manera preliminar se logró la detención de 8 personas, y el aseguramiento de armas. En el evento cuatro presuntos delincuentes resultaron lesionados quienes recibieron atención médica inmediata.
El enfrentamiento a balazos fue en el sector Centro de Los Mochis durante la noche de este domingo.
La #SSPSinaloa informa que, este domingo 9 de agosto de 2026, se registró un evento de seguridad en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome , donde elementos de Guardia Nacional fueron objeto de una agresión por civiles armados la cual fue repelida con el apoyo del Grupo…