Atacan a Balazos Casa en Granjas de Chapultepec en Cd. Juárez; Aseguran Casquillos

Hombres armados dispararon contra una vivienda durante la madrugada de este lunes en la colonia Granjas de Chapultepec, en Ciudad Juárez, sin que se reportaran personas lesionadas.

El ataque ocurrió minutos antes de las 5:00 de la mañana en el cruce de las calles Maclovio Herrera y Tildio, donde, de acuerdo con la información preliminar, sujetos armados arribaron hasta el domicilio y realizaron varias detonaciones.

Según los primeros reportes, fueron al menos seis disparos los que se realizaron contra la vivienda. Los proyectiles provocaron daños en el inmueble y en el lugar quedaron algunos elementos balísticos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y aseguraron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Aseguran casquillos tras ataque contra vivienda

Los agentes municipales confirmaron que no había personas lesionadas y posteriormente realizaron el levantamiento de los casquillos localizados en el lugar.

Una vez aseguradas las evidencias, los elementos de seguridad se retiraron del sitio, aunque la investigación quedó a cargo de la autoridad correspondiente.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Agencia Estatal de Investigación, cuyos elementos continuarán con las indagatorias para esclarecer el ataque y determinar quiénes fueron los responsables.