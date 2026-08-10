Balaceras

Atacan a Balazos Casa en Granjas de Chapultepec en Cd. Juárez; Aseguran Casquillos

Ataque armado deja daños materiales en una casa de la colonia Granjas de Chapultepec, Juárez. Autoridades aseguraron casquillos en la escena.

Sujetos armados dispararon al menos seis veces contra una vivienda en Granjas de ChapultepecSujetos armados dispararon al menos seis veces contra una vivienda en Granjas de Chapultepec. Foto: N+

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Ataque armado en Granjas de Chapultepec: disparos dañan vivienda en Cd. Juárez. Autoridades aseguran casquillos y continúan la investigación.

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