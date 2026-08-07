Balaceras

Ataque a Policías en Mazatlán Deja un Agente Herido; Despliegan Operativo

Un policía estatal resultó herido tras una agresión en el libramiento Mazatlán-Culiacán; autoridades desplegaron un operativo.

Tras la agresión un policía resultó lesionado.Tras la agresión un policía resultó lesionado. Foto: N+ | Archivo

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Ataque armado en Mazatlán deja a un policía herido. Las autoridades despliegan operativo para capturar a los responsables.

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