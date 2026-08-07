Ataque a Policías en Mazatlán Deja un Agente Herido; Despliegan Operativo

Un elemento de la Policía Estatal Preventiva resultó herido tras una agresión registrada la mañana de este viernes 7 de agosto sobre el libramiento Mazatlán-Culiacán, a la altura del poblado El Chilillo, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, los agentes realizaban labores de seguridad y vigilancia cuando fueron atacados por personas armadas.

Tras la agresión, el policía lesionado fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Lesiones no ponen en riesgo su vida

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que las lesiones sufridas por el elemento no ponen en riesgo su vida.

Luego del ataque, el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo en la zona con el objetivo de localizar a los presuntos responsables de la agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer más detalles respecto a los hechos, mientras continúan las acciones de búsqueda en el área.