Seguridad

Taxista Abandona a Mujer de 75 Años en Silla de Ruedas en San Pedro, Coahuila

Un taxista abandonó a una mujer de la tercera edad en la colonia Valparaíso.

Taxista Abandona a Mujer de 75 Años en Silla de Ruedas en La LagunaLa mujer de la tercera edad se resguardó debajo de un matorral luego de ser abandonada por un taxista. Foto: Protección Civil de San Pedro

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Una mujer de 75 años fue abandonada por un taxi en San Pedro, Coahuila, elementos de Protección Civil la encontró desorientada.

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