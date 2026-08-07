Taxista Abandona a Mujer de 75 Años en Silla de Ruedas en San Pedro, Coahuila

Elementos de Protección Civil auxiliaron a una mujer adulta mayor en silla de ruedas que había sido abandonada por un taxista en la colonia Valparaíso en San Pedro, Coahuila.

La adulta mayor fue identificada como Sofía, de 75 años de edad, quien se encontraba desorientada al momento de ser localizada por las autoridades.

La mujer de la tercera edad se resguardó debajo de un matorral y personal de Protección Civil contactó a familiares para que la resguardaran en su casa en la colonia La Villa.

Así mismo, se hizo el llamado de atención y se realizaron una serie de recomendaciones para garantizar su bienestar.

UNIF rescata a hombre de 92 años encerrado en Saltillo

El 3 de julio, un hombre de la tercera edad de 92 años, identificado como Francisco, fue rescatado por elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de la Policía Municipal de Saltillo, luego de permanecer varios días encerrado en su casa ubicada en la zona centro de la ciudad.

La intervención ocurrió después de que vecinos reportaron que no habían visto salir al adulto mayor durante varios días. Los agentes acudieron al domicilio, donde lograron ponerlo a salvo y brindarle atención, además de realizar las acciones correspondientes para verificar su estado de salud.