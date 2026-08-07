Dan Último Adiós a Víctimas de Multihomicidio en Colonia Espinoza en Saltillo

Después del ataque en el que tres personas perdieron la vida y una más resultó gravemente herida en la colonia Espinoza en Saltillo, familiares y amigos dieron el último adiós las víctimas durante los servicios funerarios.

Alrededor de las 15:0o horas en unas capillas , ubicadas en la colonia República, se llevó a cabo el velorio de Laura Jaqueline "N" y Ana Laura "N".

En el exterior del recinto se mantuvo un operativo de seguridad con la presencia de elementos de Tránsito y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por su parte, el cuerpo de Emmanuel Montero "N" fue trasladado al estado de Guanajuato, donde será velado por sus familiares.

Litzy 'N' se encuentra grave en clínica del IMSS

Litzy 'N', sobreviviente del ataque registrado en la colonia Espinoza de Saltillo, permanece en estado crítico mientras recibe atención médica en la Clínica No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Versiones que señalaban que la mujer había sido declarada con muerte cerebral o trasladada a otro hospital fueron descartadas. Litzy continua a la espera de ingresar a quirófano debido a la inflamación cerebral que presenta.

El menor que fue sustraído en el ataque registrado en Saltillo quedó bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Las autoridades iniciaron el proceso legal para definir la custodia del niño la cuál será transferida al hermano de una de las víctimas.