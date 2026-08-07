Seguridad

Dan Último Adiós a Víctimas de Multihomicidio en Colonia Espinoza en Saltillo

Familiares y amigos dieron el último adiós a las víctimas del ataque armado presuntamente realizado por el exoficial Chad 'N' en la colonia Espinoza en Saltillo.

Dan Último Adiós a Víctimas de Multihomicidio en Colonia Espinoza en SaltilloFamiliares se reunieron en las capillas ubicadas en la colonia República para despedir a las mujeres que murieron durante el ataque. Foto: N+

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Familiares despiden a víctimas del ataque en Colonia Espinoza en Saltillo donde personas perdieron la vida y una persona grave tras el presunto ataque de un exoficial.

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