Accidentes

Un Tráiler y un Taxi Cayeron de un Puente del Periférico Ecológico de Puebla

Paramédicos y Bomberos atienden a lesionados por un fuerte accidente a la altura del Camino Real a Cholula a la altura de Emiliano Zapata

Una persona terminó atrapada en el auto rotulado como taxi.Una persona terminó atrapada en el auto rotulado como taxi. Foto: Alberto Tejeda

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Impactante accidente en San Andrés Cholula: un tráiler y un taxi cayeron del Periférico Ecológico. Hay tres heridos, uno atrapado en el coche.

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