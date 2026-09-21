Un fuerte accidente vial se registró en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, donde un tráiler cayó del Periférico Ecológico.

El incidente ocurrió al filo de las 10 de la noche, cuando el operador de un tráiler perdió el control de la unidad cayendo al paso a desnivel en Camino Real a Cholula.

La unidad pesada embistió a un auto compacto tipo taxi que terminó de cabeza. En el sitio hay presencia de cuerpos de emergencia quienes realizan labores de mitigación de riesgos y rescate de personas lesionadas.

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El saldo fue de tres personas lesionadas, una de ellas atrapada en el taxi, quien fue liberada mediante labores de rescate para su posterior traslado a un hospital.

En el lugar también hay presencia de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para acordonar la zona.

Con información de Jorge Cea

JAPR