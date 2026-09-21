Una ambulancia que circulaba con sirena abierta por el traslado de un paciente enfermo, fue chocada en el cruce de la avenida 1 y calle 10 en la colonia centro de Córdoba.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de emergencia circulaba con los códigos encendidos, cuando se registró el impacto contra una camioneta y a su vez contra un automóvil particular.

Debido al accidente, fue necesaria la llegada de otra ambulancia para continuar con el traslado del paciente. De manera preliminar, se informó que la persona resultó ilesa y pudo ser trasladada para recibir atención médica.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Policía Municipal y personal de Tránsito, quienes realizaron las labores correspondientes y tomaron conocimiento del accidente.

El percance generó afectaciones momentáneas a la circulación en este punto de la zona centro, mientras se realizaban las diligencias para determinar las causas y deslindar responsabilidades.

El paramédico que manejaba la ambulancia presentó lesiones y en la cabeza y tuvo que ser trasladado para recibir atención médica.