Accidentes

Choca Ambulancia que Trasladaba a un Paciente en el Centro de Córdoba, Veracruz

La unidad de emergencia circulaba con los códigos activados cuando ocurrió el impacto en el cruce de avenida 1 y calle 10

La ambulancia circulaba con los códigos activados cuando ocurrió el impacto en la zona centro de CórdobaLa ambulancia circulaba con los códigos activados cuando ocurrió el impacto en la zona centro de Córdoba. Foto: N+

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Una ambulancia con códigos activados chocó en Córdoba, afectando el tráfico vehicular. Uno de los paramédicos resultó con lesiones

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