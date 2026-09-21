Sociedad

Operación Restitución: Edomex Devuelve Más de 1,600 Inmuebles Despojados a sus Dueños Legítimos

La Fiscalía del Estado de México y fuerzas de seguridad recuperan 2,591 viviendas despojadas y regresan mil 669 a sus propietarios

Colonia popular en Chalco, EdomexCuartoscuro

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