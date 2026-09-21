La denominada Operación Restitución en el Estado de México, para combatir el despojo de propiedades, ha logrado devolver más de mil 600 inmuebles a sus dueños legítimos, tras más de un año de despliegue operativo.

Desde el inicio de este despliegue, las fuerzas de seguridad han logrado asegurar 2 mil 591 inmuebles vinculados con delitos contra la propiedad y despojo. De ese total acumulado, las autoridades han logrado entregar mil 669 propiedades a las personas que acreditaron debidamente su dominio legal.

El desglose de los bienes inmuebles restituidos refleja el impacto directo en la comunidad local. De las mil 669 propiedades devueltas, mil 345 corresponden a casas habitación, 321 son predios urbanos o rurales y tres corresponden a locales comerciales.

La operación se ha extendido a lo largo de 90 municipios mexiquenses. Hasta la fecha, la iniciativa ha permitido recuperar el patrimonio familiar de mil 669 hogares en la entidad.

Las acciones más recientes de esta estrategia incluyeron la realización de 18 cateos y 33 inspecciones en diversos municipios durante la última semana. Entre las demarcaciones intervenidas se encuentran Chalco, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Metepec, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán y Lerma.

Recientemente, elementos de la Fiscalía del Estado de México, la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Policía Municipal y Secretaría de Seguridad estatal realizaron por primera vez acciones operativas en los municipios de Teotihuacán y Villa del Carbón.

Esto con el objetivo de que la Fiscalía mexiquense amplíe su cerco territorial para combatir a las redes dedicadas al despojo de inmuebles.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, las investigaciones y aseguramientos derivan de carpetas de investigación por actos de despojo cometidos durante el año 2024 y periodos anteriores. El representante social mantiene abierto el proceso de recepción documental para que más propietarios afectados puedan comprobar la titularidad de sus bienes y lograr su devolución.

La crisis de los despojos en el Estado de México alcanzó un punto de inflección en 2025, luego de que el 1 de abril de ese año, doña Carlota y sus hijos acudieron a su propiedad ubicada en la unidad habitacional Ex Hacienda de Guadalupe en el municipio de Chalco, y reclamaron la invasión del inmueble.

En medio de la discusión, doña Carlota, una adulta mayor de 74 años, abrió fuego contra los ocupantes, al afirmar que temió por su vida y la de sus hijos. Dejando un saldo de dos hombres sin vida y un menor lesionado.

Este hecho puso bajo la lupa la crisis de los despojos en el Estado de México; muchos, como en este caso, habían sido denunciados ante las autoridades de manera previa.

TLS