Las plataformas de Meta, principalmente Facebook e Instagram, registraron interrupciones en el servicio durante la tarde de este domingo, de acuerdo con reportes de usuarios recopilados por Downdetector.

En Facebook, los reportes comenzaron alrededor de las 18:45 horas y empezaron a disminuir a las 19:29 horas. Del total registrado, 52% correspondió a dificultades en el sitio web, 22% a la conexión con el servidor y 14% a inconvenientes para iniciar sesión.

En Instagram, los reportes comenzaron aproximadamente a las 18:42 horas y comenzaron a disminuir a las 19:27 horas. El 45% estuvo relacionado con el sitio web, 27% con la aplicación y 21% con la conexión al servidor.

Downdetector recopila reportes enviados por usuarios para identificar posibles interrupciones en servicios digitales.