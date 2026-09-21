Como cada domingo, se celebra el Sorteo Zodiaco 1761 que entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor. Y si compraste un billete, no te puedes perder la ceremonia de premiación de la Lotería Nacional de hoy, para saber si estás entre los números ganadores de la noche.

Será en punto de las 20:00 horas de este domingo 20 de septiembre de 2026 cuando dé inicio la premiación del Sorteo Zodiaco 1761 que la Lotería Nacional dedicó a los 5 años del Colegio Heroico Militar de Tlalpan.

En este tipo de sorteo participan 120 mil billetes o cachitos, que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. En total ofrece 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios.

Billete del Sorteo Zodiaco 1761 de la Lotería Nacional de Hoy 20 de septiembre 2026. Foto: Lotenal.

Y de acuerdo con la Lotería Nacional 1 de cada 5 gana. Es decir que para poder obtener el Premio Mayor de 7 millones de pesos debiste comprar una serie completa (20 billetes) cuyo costo es de 400 pesos.

Mientras que, si solo compraste un billete por 20 pesos, participas por ganar un premio de hasta 350 mil pesos.

Si aún no estás familiarizado con la dinámica de este sorteo, te recordamos que se juega todos los domingos a las 8 de la noche. Los boletos están a la venta en los kioskos y página web de la Lotería Nacional. Aquí puedes consultar los resultados del pasado 6 de septiembre de 2026, para tener mayor referencia.

La revelación de los ganadores del sorteo correrá a cargo de los Niños Gritones de la Lotería Nacional y se podrá seguir en vivo en el canal de Youtube, en el apartado de Sorteos Tradicionales.

Ellos serán los encargados de dar a conocer la lista completa de números ganadores de este domingo 20 de septiembre de 2026, así como el monto de cada uno de los premios. Resultados que podrás consultar a continuación.

El número 2376 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Capricornio.

El número 0605 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Capricornio.

El número 0237 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Sagitario.

El número 1307 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Libra.

El número 7184 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Leo.

El número 0215 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Acuario.

El número 5465 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Virgo.

El número 5631 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Géminis.

El número 8606 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Leo.

El número 0360 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Virgo.

El número 8537 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Leo.

El número 4319 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Escorpión.

El número 2022 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Piscis.

El número 8583 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Libra.

El número 9038 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Escorpión.

El número 1461 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Tauro.

El número 0830 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Géminis.

El número 1071 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Piscis.

El número 1083 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Piscis.

El número 8720 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Tauro.

El número 2830 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Libra.