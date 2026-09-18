Economía

Peso Mexicano Tiene su Peor Caída Semanal desde Marzo; Así Cerró frente al Dólar

La Bolsa Mexicana de Valores registró su menor nivel de cierre desde diciembre de 2025

Dólares estadounidenses. Foto: N+Dólares estadounidenses. Foto: N+

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