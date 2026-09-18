El peso mexicano se depreció este viernes y registró su peor desempeño semanal desde marzo, mientras que la bolsa cayó a niveles no vistos en lo que va del año, afectados por un endurecimiento monetario de la Reserva Federal (Fed) que redujo el atractivo de los activos locales.

La atención se desplazará ahora a la decisión del Banco de México (Banxico) de la próxima semana. El mercado espera ampliamente que la autoridad mantenga sin cambios la tasa de referencia durante algún tiempo.

La moneda local se negociaba en 17.22 por dólar en la recta final de los negocios, con una pérdida de 0.34% frente al precio de referencia del jueves. En la semana acumuló un retroceso de 1.5%.

La Fed elevó el miércoles los tipos de interés en 25 puntos básicos, su primera subida desde julio de 2023, y sus proyecciones apuntaron a al menos otro incremento antes de fin de año.

El movimiento redujo el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, un factor clave para las estrategias de "carry trade" que han sostenido la demanda por instrumentos en pesos en los últimos años.

El Banco de Japón también subió el viernes su tasa a su nivel más alto en 31 años, aunque dos votos disidentes y la falta de un mensaje explícitamente restrictivo llevaron al yen a ceder terreno frente al dólar estadounidense.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 0.78% a 63 mil 375.93 puntos, su menor nivel de cierre desde diciembre de 2025, y acumuló una baja semanal de 0.9%, en una sesión marcada por el vencimiento simultáneo de derivados en Estados Unidos, conocido como "Witching Day".

Con ello, la jornada registró un volumen de 931.8 millones de acciones negociadas, muy por encima del promedio diario de 200 millones.

AMP