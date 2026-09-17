Economía

SAT Atribuye a Fallas Eléctricas el Colapso de Sistema Aduanal De Últimos 2 Días

Los informes preliminares estiman pérdidas millonarias por el retraso en el cruce de mercancías

AduanasLas autoridades afirmaron que el servicio para la generación del DODA ya "opera con normalidad". Foto: Cuartoscuro.

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