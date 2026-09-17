SAT Atribuye a Fallas Eléctricas el Colapso de Sistema Aduanal De Últimos 2 Días

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) atribuyó a fallas del suministro eléctrico el colapso aduanal que frenó el comercio internacional desde la madrugada del lunes.

En un comunicado emitido con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el SAT confirmó que la situación fue registrada desde el 14 de septiembre, cuando hubo reportes del caso en la frontera de Tamaulipas.

Los apagones afectaron a "algunos servidores" del SAT, se informó. Eso causó intermitencia en la conexión para la generación del Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA).

El DODA es un instrumento electrónico indispensable en el comercio exterior de México, pues sirve para simplificar y agilizar el despacho de mercancías en las aduanas del país, permitiendo integrar la información de uno o varios pedimentos en un solo formato digital.

Ese lunes, alrededor de las 14:00 horas, se recuperó la conexión exitosamente, según las autoridades federales.

Ese día, N+ reportó que la Policía de Laredo determinó cerrar los accesos al Puente Internacional III y no se permitió el ingreso de más transportistas para realizar fila en el cruce. Ante tal situación, se pidió a los operadores de transporte de carga permanecer en sus bodegas y esperar hasta que el sistema fuera restablecido.

Medios locales señalaron que el colapso del comercio internacional provocó filas kilométricas de cientos de tráileres con mercancía en el cruce de Nuevo Laredo, tanto del lado de Tamaulipas, como de Texas. Lo mismo se replicó en Matamoros y en los cruces del puente internacional Reynosa-Pharr.

Desde entonces se advirtió que el servicio era intermitente. Este miércoles, el SAT y la ANAM dijeron que hubo otra falla ayer.

"El día 15, volvieron a presentarse intermitencias a las 9 de la mañana que finalizaron a las 11 de la mañana, hora en la que se restableció definitivamente la conexión", se reconoció.

"Cabe señalar que durante el lapso en que se vieron afectados los servicios, se activaron los protocolos correspondientes para garantizar la continuidad en el servicio del despacho aduanero", indicaron en un boletín.

Las dependencias afirmaron que el servicio para la generación del DODA ya "opera con normalidad".

Asimismo, se comprometieron a ofrecer "la más alta disponibilidad y mejorar la calidad en todos los servicios de comercio exterior".

Los informes preliminares estiman pérdidas millonarias por el retraso en el cruce de mercancías, pero no se ha precisado una cifra.

ASJ