Accidentes

Estudiante de la UV Muere en Accidente en la Autopista México-Tuxpan

Un joven perdió la vida tras impactar el vehículo en el que viajaba contra otra unidad. Guardia Nacional arribó al sitio y acordonó la zona

Estudiante de la UV Muere en Accidente en la Autopista México-TuxpanLa Universidad Veracruzana expresó sus condolencias ante la muerte del estudiante. Foto: Ilustrativa - X | @GN_Carreteras

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un estudiante de 21 años de la UV muere en un choque en la carretera México-Tuxpan. La Universidad Veracruzana expresó sus condolencias.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+