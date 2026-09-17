Estudiante de la UV Muere en Accidente en la Autopista México-Tuxpan

Joven estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana, quien fue identificado como Jesús Abraham Castillo del Ángel, de 21 años, murió en un accidente sobre la carretera federal México-Tuxpan, en Venustiano Carranza, Puebla.

El universitario viajaba en un automóvil de color blanco con dirección a Poza Rica, cuando presuntamente colisionó de frente contra una patrulla de la Secretaría de Marina. El impacto le habría provocado la muerte instantánea.

Asimismo, se dio a conocer que en el percance, al menos cuatro elementos de la Marina resultaron lesionados, por lo que tuvo que ser gestionado su traslado a un centro hospitalario. La Guardia Nacional arribó al sitio y aseguró la zona, mientras que la Fiscalía de Puebla realizó las diligencias.

La Universidad Veracruzana expresó sus condolencias a la familia y solidaridad con su hermano Mario Esteban, también estudiante de la casa de estudios. Se espera que la Fiscalía de Puebla determine las causas del accidente y deslinde responsabilidades.