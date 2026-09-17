Accidentes

Vuelca Auto en Periférico de Puebla; Hombre de la Tercera Edad Resultó Lesionado

Cuerpos de emergencias se movilizaron hasta el tramo carretero para atender a la persona herida y retirar la unidad accidentada

Accidente Volcadura Automóvil Hombre Tercera Edad Lesionado Periférico Ecológico PueblaEl hombre lesionado no requirió traslado hospitalario. Foto: X @PCGobPue

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Accidente en Periférico de Puebla deja a un hombre de 70 años lesionado. Protección Civil acudió al lugar para atenderlo y retirar el auto volcado. Conoce más detalles.

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