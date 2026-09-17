Vuelca Auto en Periférico de Puebla; Hombre de la Tercera Edad Resultó Lesionado

Un hombre de la tercera edad resultó lesionado durante la volcadura de un automóvil mientras transitaba sobre el Periférico Ecológico, en la zona conurbada del estado de Puebla.
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas de este miércoles 16 de septiembre, generando la movilización de los cuerpos de emergencias.
Al lugar llegaron elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, quienes atendieron al herido, de 70 años de edad, quien presentó contusión frontal.
🚨 En el Periférico Ecológico, el @Gob_Puebla, atendió la volcadura de un vehículo.
El conductor, de 70 años, presentó contusión frontal; fue valorado y atendido, sin requerir traslado. Su acompañante resultó ilesa.
Derivado de este accidente, dos hombres resultaron lesionados: uno con luxación y otro presentó un golpe en la cabeza; ambos fueron atendidos por paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).