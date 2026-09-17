Vuelca Auto en Periférico de Puebla; Hombre de la Tercera Edad Resultó Lesionado

Un hombre de la tercera edad resultó lesionado durante la volcadura de un automóvil mientras transitaba sobre el Periférico Ecológico, en la zona conurbada del estado de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas de este miércoles 16 de septiembre, generando la movilización de los cuerpos de emergencias.

Al lugar llegaron elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, quienes atendieron al herido, de 70 años de edad, quien presentó contusión frontal.

🚨 En el Periférico Ecológico, el @Gob_Puebla, atendió la volcadura de un vehículo.



El conductor, de 70 años, presentó contusión frontal; fue valorado y atendido, sin requerir traslado. Su acompañante resultó ilesa.



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Tras ser valorado se determinó que el adulto mayor no requería ser trasladado a un hospital. Además, la mujer que lo acompañaba al interior de la unidad siniestrada resultó ilesa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camioneta Tipo Pick-Up Volcó en Carriles del Periférico de Puebla

Los uniformados se encargaron del retiro del automóvil y aplicaron técnicas de tierra para absorber derrame de líquido, mitigando riesgos para la población que circula por el Periférico Ecológico.

Este mismo miércoles en la colonia Loma Encantada de la ciudad de Puebla se registró un percance vehicular con una motocicleta que transportaba un tanque de gas LP vacío.

🚨 En la colonia Loma Encantada, Puebla, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió un percance vehicular con una motocicleta que transportaba un tanque de gas LP vacío.



Dos hombres resultaron lesionados: uno con luxación y otro presentó un golpe en la cabeza; ambos… pic.twitter.com/Fld2NGtJz1 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 17, 2026

Derivado de este accidente, dos hombres resultaron lesionados: uno con luxación y otro presentó un golpe en la cabeza; ambos fueron atendidos por paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

Con información de N+

GMAZ