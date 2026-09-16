Accidentes

Muere Mujer Motociclista tras Accidente durante la Noche Mexicana en Puebla

Autoridades llevaron acabo el levantamiento del cuerpo en la autopista México-Puebla a la altura de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec

Motociclista muere tras accidente en la autopista México-Puebla.Motociclista pierde la vida en la autopista México-Puebla. Foto: N+

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Una mujer de aproximadamente 35 años falleció tras un accidente de motocicleta en la autopista México-Puebla.

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