Muere Mujer Motociclista tras Accidente durante la Noche Mexicana en Puebla

Una mujer de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida en un accidente de motocicleta en la lateral de la autopista México-Puebla a la altura de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec.

Al parecer la unidad circulaba sobre la vía federal, al incorporarse a la lateral pierde el control e impacta contra la guarnición del camellón divisor, por lo que sale proyectada hacia la carpeta asfáltica.

De manera preliminar se sabe que murió de manera instantánea la madrugada del 16 de septiembre, por lo que automovilistas quienes circulaban sobre la vialidad dieron aviso al número de emergencias.

Hasta el momento se desconoce si la mujer fallecida era la conductora o acompañante toda vez que en la zona fueron hallados dos cascos.

Durante varias horas estuvo cerrado el acceso a la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, y por el día feriado no se registró tráfico.

Elementos de la Guardia Nacional abanderaron el lugar en espera del Servicio Médico Forense (Semefo), quien quedó a cargo de las diligencias correspondientes.

El cuerpo de la fémina fue retirado del lugar para posteriormente realizarle los estudios forenses y determinar las causas oficiales de su muerte, y de ser posible, conocer su identidad.

El festejo de la noche mexica en zona metropolitana dejó el saldo de una mujer sin vida derivado a un accidente por lo que las autoridades hacen un llamado a la sociedad a respetar los limites de velocidad.

Con información de Ana Celia Lara.

MCS