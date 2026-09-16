Accidentes

Accidente con Pirotecnia en Palenque Deja Varios Lesionados Durante Fiestas Patrias

Protección Civil atendió a quienes ingresaron al área acordonada pese a las indicaciones del personal de seguridad

Accidente con Pirotecnia en Palenque Deja Lesionados Durante Fiestas PatriasAccidente con Pirotecnia en Palenque. Foto: Valentín Guillermo

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Accidente en Palenque: Pirotecnia deja lesionados durante Fiestas Patrias. Protección Civil atendió a quienes ingresaron al área acordonada.

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