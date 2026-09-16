Accidente con Pirotecnia en Palenque Deja Varios Lesionados Durante Fiestas Patrias

Durante el espectáculo de pirotecnia realizado con motivo de las Fiestas Patrias en Palenque, Chiapas, algunas personas resultaron con laceraciones luego de ingresar al área restringida, informó el Ayuntamiento Municipal.

De acuerdo con la autoridad, personal de la Secretaría de Protección Civil Municipal, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), realizó previamente el acordonamiento y estableció un perímetro de seguridad para proteger a las personas asistentes.

Sin embargo, algunas personas no respetaron las indicaciones del personal a cargo e ingresaron al área restringida, poniendo en riesgo su propia seguridad.

Ante esta situación, elementos de Protección Civil de Palenque actuaron de manera inmediata y brindaron atención a las personas que presentaron algunas laceraciones. El Ayuntamiento señaló que las lesiones no pasaron a mayores y que no se registraron situaciones de gravedad.

La autoridad municipal hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas de seguridad y las indicaciones del personal de Protección Civil durante los eventos masivos.