Entrevistas con Mexicanos Nominados al Latin Grammy 2026: Macario, Silvana y Carín León

Los mexicanos están haciendo historia en la música. La Academia Latina de la Grabación anunció a los nominados al Latin Grammy 2026, entre los que destacan artistas de nuestro país que se han colocado entre los nombres más reconocidos de la música latina.

Entre los nominados se encuentran Carín León, Silvana Estrada y la estrella emergente Macario Martínez, además de figuras consolidadas como la chilenomexicana Mon Laferte, Christian Nodal, Pepe Aguilar, Peso Pluma y Edén Muñoz.

Macario aparece entre los candidatos a Mejor Nuevo Artista, una de las categorías que reúne a las figuras emergentes de esta edición.

Hace poco más de un año, el joven subió un clip a redes sociales que le cambió la vida. En entrevista con N+ Media, Macario confesó que tuvo miedo de todo lo que sabía que podía venir acompañado de su popularidad, pero "solo se entregó" a lo que estaba por venir.

Martínez barría las calles de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, justo ahí dio su primer concierto en la Estela de Luz; después brincó al Vive Latino, al estadio de los Rams en Los Ángeles, California, y en París, como parte de su gira por Europa.

Conoce más de su historia.

Carín León aparece en una de las categorías principales de la ceremonia: Álbum del Año, por “MUDA”.

El originario de Hermosillo, Sonora, hizo historia a inicios de septiembre, al convertirse en el primero mexicano en presentarse en La Esfera de Las Vegas, uno de los centros de espectáculos más importantes de Estados Unidos, dando un paso más en su carrera musical.

En entrevista para N+ con Danielle Dithurbide contó sobre los cambios en su vida desde 2020-2021 cuando su carrera comenzó a despuntar. Hoy es un referente del regional mexicano y lo dice con orgullo, representar el género y explotar los sonidos de la música mexicana.

Silvana Estrada suma seis nominaciones. Entre ellas se encuentran Grabación del Año y Álbum del Año por “Vendrán suaves lluvias”, así como Canción del Año por “Dime”. Para conocer más de ella, N+ Media platicó con la cantante, en donde reveló cuáles son sus gustos, sus artistas favoritos y más.

El compositor mexicano Edgar Barrera lidera las nominaciones de los Latin Grammy 2026, al acumular 10 candidaturas. Entre ellas figuran Compositor del Año y Productor del Año. Además, participa como compositor en “Coleccionando heridas”, de Karol G.

Christian Nodal está nominado a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por “Bandera Blanca”, mientras que Pepe Aguilar compite en esa misma categoría con “Mi suerte es ser Mexicano II”.

El mexicano originario de Caborca, Sonora, platicó con Danielle Dithurbide en donde abrió su corazón. Contó sobre cómo se enfrenta al odio en las redes sociales, "Estoy sólido", dijo entonces.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Entrevista N+ | Christian Nodal Revela en Exclusiva Cómo Enfrenta el ‘Hate’; ‘Estoy Sólido’

Peso Pluma aparece en Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por “Dinastía (Deluxe)”, trabajo que comparte con Tito Double P. En esa misma categoría también está Xavi, con “Dosis”, y Yahritza y Su Esencia, con “Metamorfosis”.

Edén Muñoz compite en Mejor Álbum de Música Banda por “Piedras a la Luna”, además de aparecer como compositor de “Osadía”, canción nominada a Mejor Canción Regional Mexicana.

Vivir Quintana también figura entre los mexicanos nominados. La cantante y compositora participa en la categoría de Canción del Año por “Humano”, tema que coescribió junto con Juanes y otros compositores.

A ellos se suman otros mexicanos presentes en distintas categorías de la lista, en una edición que refleja la presencia de artistas y compositores nacionales en géneros que van del pop y el rock a la música regional mexicana.

TLS