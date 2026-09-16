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Entrevistas con Mexicanos Nominados al Latin Grammy 2026: Macario, Silvana y Carín León

La Academia Latina de la Grabación anunció a los candidatos a llevarse la estatuilla, entre ellos se encuentran artístas del regional, pop y balada.

Carin Leon ganó un Grammy Latino como mejor composición en 2025AP

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