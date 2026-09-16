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Dario Vitale, Nuevo Director Creativo de Emporio Armani

El nombramiento se produce a un año de la muerte de uno de los grandes de la industria de la alta costura que falleció en Milán

El diseñador Dario VitaleEl diseñador Dario Vitale. Foto: EFE

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Dario Vitale asume el liderazgo creativo de Emporio Armani, un año después de la pérdida de Giorgio Armani. ¿Cómo influirá su visión en la evolución de la marca?

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