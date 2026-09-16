España Pide a México Celeridad en Investigación por Muerte de Claudia Tacoronte

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, informó que mantuvo comunicación con su homólogo mexicano, Roberto Velasco, tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, ocurrido en Morelos.

Durante una entrevista, Albares señaló que Velasco le trasladó sus condolencias y le aseguró que México está impulsando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

“Le pedí que con la mayor celeridad posible se esclarezcan los hechos”, declaró el ministro español, quien también pidió que las responsabilidades de quienes hayan cometido el crimen sean determinadas ante los tribunales.

Albares indicó que agradeció a su homólogo mexicano las condolencias y la disposición mostrada ante el caso. Añadió que la Embajada y el Consulado de España mantienen contacto con los familiares de la estudiante.

Finalmente, señaló que ambos funcionarios acordaron mantener una comunicación estrecha para dar seguimiento al caso y llegar hasta las últimas consecuencias.

El canciller de México, Roberto Velasco, garantizó al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, la “máxima implicación” de México para esclarecer el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte. Ambos funcionarios acordaron mantenerse en contacto para dar seguimiento a la investigación y que se rindan cuentas ante la justicia.

La Embajada de España en México y el Consulado General mantienen contacto con los familiares de la joven y brindan asistencia tras el crimen ocurrido en Cuautla, Morelos.

Claudia Tacoronte, de 21 años de edad y estudiante de intercambio de la Universidad de Granada, murió presuntamente por una agresión con arma blanca durante un supuesto intento de asalto cerca de la Casa de Cultura de Cuautla, Morelos.

El caso de Claudia Tacoronte se suma a una serie de casos que han sucedido en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Desde abril de 2025, cinco estudiantes de esta institución han sido víctimas de feminicidio, cuatro de los casos registrados durante 2026. Entre las víctimas se encuentran Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón.

La Fiscalía de Morelos identificó a Francisco Javier “N” como el presunto homicida de Claudia Tacoronte, la estudiante española que fue asesinada en Cuautla.

Fernando Blumenkron, titular de la dependencia, dio a conocer que el sujeto cuenta con antecedentes penales.