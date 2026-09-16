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España Pide a México Celeridad en Investigación por Muerte de Claudia Tacoronte

José Manuel Albares informó que habló con Roberto Velasco, quien le trasladó sus condolencias y aseguró que se impulsan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido

España Pide a México Pide Celeridad en Investigación por Muerte de Claudia TacoronteMarcha por el Feminicidio de Claudia Tacoronte en Morelos. Foto: Cuartoscuro

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Tras el asesinato de Claudia Tacoronte, España y México colaboran para esclarecer los hechos. El ministro Albares pide celeridad y justicia.

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