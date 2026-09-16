México Promete a España Esclarecer el Asesinato de Claudia Tacoronte

El canciller de México, Roberto Velasco, garantizó al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, su "máxima implicación" para aclarar todo lo ocurrido en torno al asesinato de la estudiante canaria Claudia Tacoronte.

Así lo aseguraron a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, después de que Albares mantuviera una conversación con su homólogo mexicano para abordar el crimen cometido contra la universitaria de 21 años.

El ministro español agradeció a Velasco la colaboración y ambos quedaron en mantenerse estrechamente en contacto para esclarecer los hechos y que se rindan cuentas ante la justicia por el asesinato cometido en Cuautla, Morelos, el sábado pasado.

El departamento que dirige José Manuel Albares también recordó que la Embajada española en México y el Consulado General están "plenamente movilizados" y prestando toda la asistencia a la familia de Claudia Tacoronte.

La joven canaria, estudiante de intercambio de Educación Infantil de la Universidad de Granada de España, fue asesinada con un arma blanca durante un supuesto intento de asalto cerca de la Casa de Cultura de Cuautla, donde asistía a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

ASJ