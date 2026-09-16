Aplazan Audiencia de Servando Gómez ‘La Tuta’ Prevista para este 16 de Septiembre en Nueva York

La audiencia de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, se pospuso de nueva cuenta, la cual estaba programada para este miércoles 16 de septiembre en Nueva York.

Ahora el fundador de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios comparecerá el próximo 18 de noviembre, tras un acuerdo de la defensa y la fiscalía, hecho con autorización del juez.

Antes de convertirse en líder del crimen organizado, Servando Gómez fue maestro de primaria. En 1985 obtuvo una plaza permanente en la escuela primaria “Melchor Ocampo”, en el municipio michoacano de Quiroga.

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Se presume que se involucró en el narcotráfico en la vuelta del siglo. Después de haber fundado y liderado los dos principales grupos del crimen organizado en Michoacán, fue detenido en 2015 durante un operativo en Morelia.

Tras su arresto, Michele M. Leonhart, por entonces directora de la DEA, declaró:

“No solo encabezaba las actividades de narcotráfico, sino que estaba al mando de todas las operaciones de crimen organizado, incluyendo extorsiones, secuestros y asesinatos”.

Fue hallado culpable de secuestro y condenado en 2019 a 55 años de prisión.

En agosto del 2025 fue entregado a los Estados Unidos, junto con otros 26 señalados narcotraficantes de alto perfil. En una comparecencia en marzo del 2026, “La Tuta” se declaró no culpable ante un juez en la Corte de Distrito de Nueva York.