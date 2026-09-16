Internacional

Aplazan Audiencia de Servando Gómez ‘La Tuta’ Prevista para este 16 de Septiembre en Nueva York

El antiguo líder de Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana está detenido por cargos vinculados al narcotráfico en Estados Unidos.

Servando Gómez, ‘La Tuta’, en 2015Posponen audiencia de Servando Gómez ‘La Tuta’. Foto: Reuters

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