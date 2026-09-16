Helicóptero Se Estrella entre Edificios Comerciales en California; Hay 3 Muertos

Una cobertura noticiosa en Los Ángeles, California, terminó en tragedia cuando un helicóptero afiliado a la cadena NBC en esa ciudad cayó en un estacionamiento en las inmediaciones de un almacén en Chatsworth, en el Valle de San Fernando.

Los dos tripulantes de la aeronave -el piloto y una periodista- y un peatón que estaba en tierra murieron tras el incidente, ocurrido durante la cobertura del choque entre una camioneta y un autobús municipal.

Colleen Williams, presentadora de NBC4 Los Ángeles, confirmó durante la emisión en vivo que el helicóptero de la estación cayó poco antes de las 7 de la tarde y que dos personas que iban en el helicóptero murieron.

"Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en eso, procesarlo", dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Momentos después, su cobertura se interrumpió abruptamente.

De acuerdo con NBC News, las víctimas a bordo del helicóptero fueron identificadas como Eliana Moreno, empleada de Angel City Air y fotoperiodista aérea, y el piloto George Marciniw.

Dos personas más fueron trasladadas al hospital, dijo Rico A. Gross, jefe de batallón del Departamento de Bomberos. En un primer momento, no se reveló su estado.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y otros políticos hablaron durante una conferencia de prensa el martes por la noche, pero no dieron detalles sobre quiénes perecieron en el accidente.

Después de la conferencia de prensa, la alcaldesa y otros funcionarios abrazaron a un reportero de NBC que lloraba, quien también fue abrazado por colegas periodistas.

"Perder a cinco angelinos es muy doloroso", dijo Bass. "Y sé que esta comunidad de Chatsworth, golpeada duramente, estará de duelo durante algún tiempo".

Las otras dos personas fallecidas a las que se refirió la alcaldesa eran las víctimas del accidente vial que estaban cubriendo los reporteros. En ese siniestro, hubo seis heridos, según las autoridades.

El fuego comenzó en el helicóptero y se extendió al menos a cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento en el suelo, aunque fue extinguido rápidamente, según las autoridades. Más de 70 bomberos respondieron al accidente de helicóptero, según los bomberos. Decenas de patrullas policiales rodearon el lugar en el almacén mientras entraban ambulancias.

Aproximadamente dos horas antes del accidente, una camioneta se estrelló contra la parte central de un autobús municipal, matando al menos a dos personas e hiriendo a otras seis. Fotos y videos en internet mostraban aproximadamente la mitad de la SUV incrustada en el costado de un autobús de la MTA.

Se informó que varios helicópteros de noticias de televisión estaban informando sobre el choque del autobús antes de que el helicóptero de noticias cayera a aproximadamente 2,4 kilómetros (1,5 millas) de la colisión del autobús.

NBC4 y Telemundo 52 Los Ángeles dijeron en un comunicado que "están profundamente entristecidos" al enterarse del accidente de helicóptero y expresaron "sentidas condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida".

El gobernador Gavin Newsom dio las gracias a los equipos de emergencia que respondieron a ambos accidentes y dijo en una publicación en X que "nuestros corazones están con las víctimas y las familias".

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación dijeron que investigarían la causa del accidente de helicóptero y que enviarían a uno de sus investigadores el miércoles.

Con información de N+ y AP

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