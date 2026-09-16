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Helicóptero Se Estrella entre Edificios Comerciales en California; Hay 3 Muertos

La aeronave de la cadena NBC cayó en el Valle de San Fernando cuando estaba en una cobertura noticiosa

Bomberos laboran en la zona donde un helicóptero de la cadena NBC cayó, en Los ÁngelesBomberos laboran en la zona donde un helicóptero de la cadena NBC cayó, en Los Ángeles. Foto: AFP

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